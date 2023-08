Az energiaellátás és a munkaerő kérdése mellett leggyakrabban a vízfelhasználás, illetve a szennyvízkezelés kérdései merülnek fel. A Déli Ipari Parkba egy éven belül harmadikként betelepülő cég környezetvédelmi vállalásait elemző sorozatunkban ezúttal ezekkel foglalkozunk.

Tisztítás, újrahasznosítás

A július 27-i, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban tartott bejelentő sajtótájékoztatón a cég alelnöke leszögezte: – Partnerségünk alapvető eleme, hogy ügyeljünk egymás értékeire, így Magyarország legszigorúbb alapelvei és normái szerint fogunk működni. Ez magában foglalja a környezet védelmét; ezért fenntartható gyárat fogunk építeni. 100%-ban zöldáramot szerzünk be, napelemparkot telepítünk, miközben tisztítjuk és újrahasznosítjuk szennyvizünket – jelentette ki egyértelműen Dai Zhihua.

Ivóvíz csak kézmosásra, ivásra

Az eseményen Szijjártó Péter miniszter megerősítette, a Sunwoda számára a környezetvédelem kiemelten fontos, a gyár teljes vízigényének 90 százalékát tisztított szennyvízből fogják biztosítani, és pusztán kézmosási, ivási és egyéb hasonló célokból fognak ivóvizet felhasználni, ráadásul szennyvíz-előkezelőt is építenek.

Előkezelés, majd szürkevíz

A Sunwoda sajtóközleményében hangsúlyozta, a gyár által termelt szennyvizet üzemen belül előkezelik és a magyar jogszabályokban előírt sztenderdekhez képest magasabb minőségben engedik a helyi csatornarendszerbe. Ezt a vizet a nyíregyházi szennyvíztisztító a város szennyvizével együtt kezeli, majd ún. szürkevízként bocsátja a Sunwoda rendelkezésére. A cél az, hogy a termelés vízigényének 90 százalékát ebből a vízből fedezzék.

Mi az a szürkevíz? A szürkevíz részlegesen tisztított, már felhasznált, így lakossági felhasználásra nem alkalmas víz, ami más, például ipari célokra még felhasználható. A szürkevíz jellemzően enyhén szennyezett, elnevezése pedig nem a víz színére, hanem a fekete (erősen szennyezett, akár ürüléket is tartalmazó) és a fehér (ivóvíz) megjelölés közötti átmenetre utal.

Előkészítés, tervezés jogszabályok alapján

Egy beruházás a helyszín kiválasztását követően az engedélyezési dokumentumok összeállításával, tervezéssel folytatódik. Nincs ez másképp a Sunwoda esetében sem, jelenleg az egységes környezethasználati engedélyhez (IPPC), az iparbiztonsági engedélyhez (SEVESO) szükséges dokumentáció előkészítése, összeállítása zajlik, valamint a tervezési

folyamat. Ezen dokumentációk összeállítását szakemberek, szakcégek végzik, figyelembe véve a magyar, illetve az európai uniós jogszabályokat, előírásokat. Az engedélyezési folyamatok menetét, határidejét jogszabály határozza meg, így a dokumentációk benyújtása után ezen „hatósági időszak” veszi kezdetét.

Tervezik a hatékony megoldásokat

A témában korábban több ízben nyilatkozott dr. Podlovics Roland gazdaságfejlesztésért felelős alpolgármester is, aki kiemelte, a kormányzat által biztosított 138 milliárd forintos támogatás részét képezi ennek a kérdésnek a megoldása is. – Alaphelyzetben benne van a tervekben a kettes szennyvíztisztító teleptől a tisztított szennyvíz szállítására alkalmas csővezeték kiépítése az ipari parkig. De ehhez további fejlesztések várhatóak a betelepülő cégek műszaki megoldásai, megismert paraméterei, valamint az egyre fejlődő, modern technológiák megjelenése miatt, az irányelvek és törvények maximális figyelembe vételével. Ahogy az korábban is elhangzott, jelenleg is zajlik az ipari parkot kiszolgáló infrastruktúra tervezése több ütemben. A cél, hogy mire ezek a gyárak üzembe helyeződnek, a rendszer a fejlesztésekkel együtt alkalmas legyen rá. Ezen is dolgozunk most – fogalmazott az alpolgármester.

PR-Cikk