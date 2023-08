– Az önkormányzatnak – korunk gazdasági kihívásaira választ adva – úgy kell szolgálnia a város stabilitását, fejlődését és lakosságát, hogy közben megalapozzunk egy élhető, biztos jövőt a csengerieknek és az itt felnövekvő nemzedéknek – mondta el lapunknak a településvezető. Forján Zsolt hozzátette: kiszámítható jövőt csak megfelelő lakossági szolgáltatásokkal, színvonalas nevelési és oktatási intézményekkel, jól működő szociális ellátórendszerrel, magas szintű egészségügyi ellátással, stabil munkahelyekkel, végzettségnek megfelelő álláslehetőségekkel biztosíthatnak.

Forjan Zsolt polgármester

– Az utóbbi években ezen gondolatok, fejlesztési elképzelések mentén határoztuk és terveztük meg Csenger jövőjének irányvonalát. A felmerülő lakossági igényeknek megfelelően úgy a szolgáltatásokat, mint a komfortosabb, esztétikusabb, élhetőbb, városias környezet kialakítását tekintve sokat léptünk előre, ezt a mára már megvalósult beruházások kézzelfoghatóan bizonyítják. Többek között a járási székhely visszaállítása, a Járóbeteg-szakellátó Központ, az új buszpályaudvar, a városi uszoda és a járási tanuszoda, a tűzoltólaktanya, a Támasz-pont létrehozása, az új bölcsőde megépítése és bővítése, a bel- és külterületi utak felújítása, az intézményi energetikai fejlesztések mind-mind ezt szolgálták – sorolta a teljesség igénye nélkül a polgármester.

Az új logisztikai központ átadása

– Az Orbán Viktor miniszterelnökkel 2017 májusában folytatott személyes megbeszélés eredményeként 650 millió forintos támogatást kaptunk. Az összegből egy új ipari részt alakítottunk ki infrastrukturális fejlesztésekkel, ami az új befektetők érkezésével hatalmas gazdasági fellendülést fog jelenteni a város életében. A kormány támogatásának köszönhetően sikerült fejlesztenünk az ipari park infrastruktúráját, így megépülhetett az új, 400 négyzetméteres üzemcsarnok, melyben már megkezdte a munkát egy helyi vállalkozás. Jelenleg is több cég működik a csengeri ipari parkban, a magyar tulajdonú Szamos Kft. több mint 350 embert foglalkoztat, a német Josef Seibel Kf.t-ben pedig több mint kétszáz munkavállaló dolgozik. A két cég a legnagyobb foglalkoztató a városban, de több kisebb vállalkozás is munkalehetőséget ad a csengerieknek, például az alma chipset és -levet előállító gyümölcsfeldolgozó üzem, a Szatmári Ízek Kft., vagy az Almarégió Kft., melynek raktáraiból és hűtőházaiból az ország különböző részeire szállítják „Csenger aranyát”, az almát. Meg kell említenünk továbbá az Obstermann’s Kft.-t is, mely eredetileg családi vállalkozásként indult, de ma már több mint harminc embert foglalkoztat, és csúcsminőséget képvisel a gumicukorgyártásban. Nagyon örülök, hogy ilyen tőkeerős cégek vetik meg nálunk a lábukat – jegyezte meg Forján Zsolt, aki úgy véli, ha a megfelelő infrastruktúrát is kialakítják, több hektárnyi területet tudnak majd kínálni a befektetőknek logisztikára, raktározásra, mezőgazdasági termékek feldolgozására, összeszerelő üzemek, gyárak építésére.

– Az ipari park fejlesztésével és további üzemcsarnokok megépítésével teljesen új alapokra helyezzük a befektetésösztönzést, hogy a városba érkező vállalkozások által lehetőségeket teremtsünk új munkahelyek létrehozására. Nem könnyű feladat ez egy önkormányzat számára, de mint ahogyan eddig sem adtuk fel, ezután is ezen célok eléréséért dolgozunk – együttműködve a lakossággal. Ezért közművesítettük az ipari parkunkat, ezért épül egy 660 dolgozó részére állandó, biztos munkahelyet teremtő beruházás, mely erőteljesen meg fogja határozni Csenger járásban betöltött központi szerepét, fejlődését és jövőjét az elkövetkezendő évtizedekben. Hamarosan együtt örülhetünk az M49-es út megépülésének is, amely visszakapcsolja majd a várost az őt megillető országos és nemzetközi vérkeringésbe gazdaságilag, infrastrukturálisan és közigazgatásilag egyaránt, új lehetőségeket teremtve Csenger és térsége számára.

Az új üzemcsarnokban már áruház és logisztikai központ működik

