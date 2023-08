A Perényi kápolna

Amikor Kovács Gábort először választották meg a település polgármesterének több mint 10 évvel ezelőtt, a képviselő-testülettel együtt egy csődeljárás utáni állapottal, s nehéz pénzügyi helyzettel néztek szembe.

– Értelemszerűen a pénzügyi stabilitás megteremtése volt akkor az elsődleges feladatunk, majd amikor ez sikerült, ideje volt újra a fejlődés útjára léptetni a települést – tekintett vissza Kovács Gábor, Nagydobos polgármestere.

Kovács Gábor Nagydobos polgármestere

Fotó: DODÓ FERENC

– Szépen sorban elkezdtük felújítani, szépíteni és modernizálni az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat, ehhez főként pályázati forrásokat vettünk igénybe. Ennek is köszönhető, hogy – többek között – ma már új orvosi rendelőbe mehetnek a betegek, de a polgármesteri hivatal is modernebb lett, épül az új bölcsőde és a közeljövőben az általános iskola is megújul. Természetesen nem feledkeztünk el az utak rendbetételéről sem, az utóbbi időszakban több belterületi út is megújult a településünkön.

Szintet lépnének

– Azt gondolom, most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amikor a következő szintre léphetünk: nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy olyan vállalkozásokat csábítsunk a településre, amelyek helyben teremtenek munkalehetőséget a nagydobosiak számára. Nem lesz egyszerű feladat, de szeretjük a kihívásokat. Talán az egyik legnagyobb feladat a Perényi kastély felújítása és megtöltése élettel – az épület jelenleg nincs az önkormányzat tulajdonában, de már folynak az egyeztetések arról, milyen hasznos funkciót láthatna el a jövőben. Létrehoztuk a Kárpát-medencei Perényi Kulturális Egyesületet több olyan településsel együttműködve, ahol épített Perényi- örökség található, és a reményeink szerint ez segíthet abban, hogy közösen megfeleljünk ennek a szép kihívásnak – tette hozzá a polgármester.