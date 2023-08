A közelmúltban nagyon sok beruházás fejeződött be Nyírtasson, és még számos fejlesztés van kilátásban.

Új bölcsőde várja a gyermekeket



– A TOP-programnak köszönhetően az új, egycsoportos bölcsőde már 1 éve biztosít magas színvonalú szolgáltatást a helyiek nagy örömére – kezdte a felsorolást Jenei Erzsébet, Nyírtass polgármestere. – Nemrég adtuk át a felújított ravatalozót, és az urnafalat, mely régi vágya volt az itt élőknek. Mindkét projekt a Magyar Falu Program pályázatának segítségével valósulhatott meg. Néhány hete fejeződött be szintén a Magyar Falu Program eredményeként olyan kommunális eszközök beszerzése, melyek jelentős mértékben megkönnyítik majd a köztisztasági, településfenntartási feladatok elvégzését. Hetekkel ezelőtt fejeződött be az óvodai játszóudvar korszerűsítése szintén Magyar Falu Program pályázatának köszönhetően. Így már modern játszóeszközök biztosítják az ovisok szórakozását.

Egyre élhetőbb település

– A Leader program segítségével hamarosan köztéri bútorok (padok, asztalok, kerékpártárolók, hulladékgyűjtők) teszik komfortosabbá az itt lakók életét, mindennapjait, valamint folyamatban van egy belterületi és egy külterületi útfelújítási pályázatunk is. Az Árpád út egy szakasza (Sakk Matt-tól a görög parókiáig), a Tass vezér köz a református templomig, illetve a Tass vezér út utolsó kis szakasza kap új burkolatot. A külterületen a Karászi út kaphat méltó „köntöst”, biztosítva ezáltal a biztonságos közlekedés lehetőségét. Beadtunk új Magyar Falu Program pályázatot a köztemetőn belül kialakítandó új útszakasz megépítésére annak érdekében, hogy a kegyeleti szolgáltatások minél magasabb színvonalúak legyenek. Saját erős beruházásként kültéri kamerarendszerrel láttuk el az orvosi rendelő épületét és az azt körülvevő parkokat annak érdekében, hogy az elhelyezett játszótéri eszközök rongálását megakadályozzuk.

Jenei Erzsébet polgármester



– A Start mintaprogramban összesen 23 főt foglalkoztatunk helyi, szociális és mezőgazdasági területeken. A közfoglalkoztatottak segítségével a településtisztasági feladatokat látjuk el. A helyi programban a kézművescsoport készít kézimunkákat, míg a mezőgazdasági pillérben foglalkoztatottak a növényházakban és a gyümölcsösökben termesztett növények körüli teendőket látják el. A közfoglalkoztatás keretein belül megtermelt zöldségféléket kedvezményes áron értékesítjük a lakosságnak.

Támogatások

– Gyermekszületési támogatást nyújtunk minden újszülöttnek 50 ezer forint összegben, mely mellé saját készítésű ágynemű-garnitúrát ajándékozunk. Tanévkezdéskor az óvodások, általános és középiskolások, valamint az egyetemista diákok is kapnak támogatást. Az első osztályosoknak külön tanszercsomagot is biztosítunk. Az óvodai végzős csoportot és az általános iskola végzős osztályát pénzbeli támogatással segítjük a zsúr és a bankett megszervezésében.

– Lakhatási támogatást, temetési segélyt, a daganatos vagy súlyos betegséggel küzdőknek azonnali pénzbeli támogatást, fogyatékos személyeknek év végén terheik könnyítéséhez egyszeri pénzbeli támogatást is biztosítunk. Ingyenes látásvizsgálatot, szemüvegkészítést és szürke-hályog-szűrést is szervezünk helyben a lakosság részére, évente több alkalommal. Ingyen szállítjuk a 45 év feletti nőket mammográfiai szűrésre is. Az idős és fogyatékos embereket szakrendelésre, vizsgálatokra kedvezményes térítési díj ellenében juttatjuk el. A szociális célú tűzifatámogatás keretén belül barnakőszenet juttatunk a rászoruló családoknak, s megszerveztük helyben az ingyenes lakossági és közületi elektronikaihulladék-gyűjtést is.

Pezsgő kulturális élet

– Családi napot szerveztünk június 4-én, ahol minden kikapcsolódni vágyó számára biztosítottunk lehetőséget a tartalmas időtöltésre. Ezenkívül az intézményeink, a könyvtár folyamatosan szerveznek rendezvényeket. Az idén lesz egy festménykiállítás Hanyu Zsolt helyi származású festőművész munkáiból, valamint Szent Mihály-napi megemlékezést tervezünk szeptember végén.

Megépült az urnafal

Közös munka

– Sokszor a tervezés nem egyszerű, átgondolt, költséghatékony gazdálkodással igyekszünk megoldani az előttünk álló feladatokat. A hatékony munkavégzés azonban nem valósulhat konstruktív együttműködés és közös akarat nélkül, ezért itt mondok köszönetet képviselőtársaimnak, az intézmények vezetőinek és dolgozóinak, a közfoglalkoztatottaknak, minden közvetett s közvetlen munkatársamnak, és mindenkinek, aki Nyírtassért dolgozik, és nem utolsósorban a lakosságnak a támogatásáért és türelméért.