Menjen biztosra a Nyíregyházi Egyetem „A” épületében, a Bessenyei aulában, ahol valós állások, megbízható, leinformált cégek várják a pályát és szakmát választó fiatalokat, aktív álláskeresőket. A sok utánajárás és böngészés helyett egy helyen és időben több száz potenciális munkalehetőség tárul a látogatók elé. Ezen a sokszínű munkaerő-piaci kavalkádon ráadásul kézzelfogható tapasztalatokat is szerezhetnek az álláskeresők a cégek képviselőitől, HR szakemberektől. A vállalatok munkatársaival kötetlenebbül lehet beszélgetni, a személyes benyomások mellett számos olyan információ birtokába is lehet jutni, ami nem szerezhető meg közvetett módon a cég tevékenységéről, a munkáltatói arculatról, adott esetben a cég filozófiájáról, elképzeléseiről, fejlődési, sportolási lehetőségekről, plusz juttatásokról. Itt még azt is meg lehet kérdezni, amit egy állásinterjún nem mernénk megtenni.

Az állásbörze interaktív és személyes, a legideálisabb közeg az eredményes munkakereséshez.

A konkrét ajánlatok mellett abban is segítséget nyújt ezt a platform, hogy mindenki bővíthesse a tudását, fejlődhessen, elérhesse a céljait szakmai vagy nyelvismereti téren egyaránt. Azoknak is érdemes kilátogatni és körbenézni a rendezvényen, akiknek éppen van állása, de mindig jöhet egy jobb lehetőség, és a kapcsolatépítés is egy fontos lépés a karrierépítés során. Gyorsan lehet tájékozódni a jelenlegi munkaerőpiaci viszonyokról is, és összehasonlítani a saját helyzetünkkel. Érdemes felkészülten érkezni, önéletrajzzal a kézben, hogy a kínálkozó esélyeket azonnal meg lehessen ragadni. Ha valaki céltudatosan érkezik, és felkészül annak érdekében, hogy az álláskeresése sikeres legyen, biztos hogy megtalálja a Kelet-Állásbörzén a potenciális lehetőségeket.

Tartson velünk, mutassa meg rátermettségét, szakmai felkészültségét, elkötelezettségét 2023. szeptember 13-án a Nyíregyházi Egyetem „A” épületében.

Pr-cikk