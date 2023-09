Berendezésük során gyakran a szekrények és a készülékek anyagát választjuk, de érdemes minden részletre odafigyelni, a szükséges berendezések mellett a bútorokra is. Jól kell szolgálnia a célját, és hozzá kell járulnia a helyiség összképéhez.

This is why Scandinavian design is so popular now. The best pieces curated from leading Scandinavian brands like HAY, Muuto, &Tradition, Vitra, String and many others can be found on designville.eu.

A design, amire rá lehet ülni

A Vitra dizájnszékei, például az Eames Chair kollekció, amelyet mindenki látásból ismer, tökéletesek a konyhába vagy az étkezőbe, egy olyan helyiségbe, amely valószínűleg koszos lesz. A háromdimenziósan formázott üléskagyló magas szintű ülőalkalmatosságot és könnyű karbantartást biztosít. Az árnyalatok és a széklábak széles választékának köszönhetően a széket könnyedén összeillesztheti a szoba többi berendezési tárgyával. Akár ki is tűnhet, vagy finoman hozzáadhat a szoba egységéhez. Ezeknek a székeknek a tervezése az 1950-es évekre nyúlik vissza, a híres tervezőpáros, az Eamesek által. Mivel nemcsak az esztétikai, hanem a praktikus oldallal is foglalkoztak, progresszív formatervezésük forradalmian sokoldalúvá vált.

Az üres falak is egy tér

A falak egy másik platformot biztosítanak ahhoz, hogy új dimenziót adjunk a konyhabelsőnek. A sima tapéta mellett a tapéta világába való merészkedés nagyon érdekes választás. A DesignVille-en főként gyapjú tapétákat talál, amelyek tulajdonságai meghaladják más anyagokét, így még az időnkénti vízfröccsenés sem tesz kárt benne. Ráadásul nedves ruhával moshatóak, így ideális választás a forgalmasabb helyiségekbe.

Ráadásul a minták egyértelműen kategóriákba vannak rendezve, amelyeken belül márka és szín szerint is szűrhet. Így még könnyebb megtalálni a megfelelő tekercset. Akár a merész színes mintákat, akár a konyhát lazán feldobó virágmotívumokat, akár a helyiség formáját vizuálisan befolyásoló geometrikus, akár a kifinomult árnyalatokkal rendelkező mintákat választja. Ha a visszafogottabb lehetőségek híve vagy, egy finom mintázatú, távolról szinte észrevehetetlen tapéta nagy szolgálatot tesz.

A lámpák megvilágítják a szobát és annak kialakítását

Egy függőlámpás lámpatest adja meg a végső simítást a konyhai gondolkodáshoz. Itt is két út létezik: a lámpa vagy a belső tér finom kiegészítőjeként, vagy feltűnő fókuszpontként szolgál majd. Az előbbi esetében körülnézhet például papírból, szövetből vagy más természetes anyagból készült lámpaernyők között. Ezek nagyon organikusnak tűnnek, és szépen szórják a fényt. A füstölt üveg lámpaernyők, amelyeket gyakran fém kiegészítőkkel kombinálnak, szintén egy csipetnyi lendületet adnak.

Ha merész megoldásokra vágyik, akkor merész anyagokban, színekben vagy morfológiában találja meg. A fémes vagy élénk árnyalatú lámpaernyők például saját irányukba terelhetik a figyelmet. A több fényforrást hordozó, térben markáns fémkerettel rendelkező lámpák sem vallanak szégyent. Különösen alkalmasak hosszabb étkezőasztalok fölé, ahol sok fényt biztosítanak.

Még egy dologra érdemes odafigyelni a konyhai vagy étkezőberendezések kiválasztásakor. Könnyen lehet, hogy a kedves vendégek nem akarják majd elhagyni a szobát, és az élvezetes vacsorák nagymértékben meghosszabbodnak. Vallja be, van ennél nagyobb bók?

A fotók forrása: DesignVille.eu

Pr-cikk