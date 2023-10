Fekete-fehér stílus – minden divatimádó számára kötelező

Régóta ismert, hogy a divat, akárcsak a történelem, folyamatosan körbejár. Nem csoda, hogy a fekete-fehér stílusokat a trendek világában az elegancia, a méltóság és a nőiesség legjavaként tartják számon, amire maga Coco Chanel is büszke lenne. Ő volt az első, aki bevezette a nőket az ikonikus stílusba, amelyben a kulcsfigurák egy fekete ruha és fehér kiegészítők voltak. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a klasszikus kontrasztos párost más divatházak is felkapják. A fekete-fehér stílusok hamarosan megjelentek Christian Dior, Pierre Cardin és Karl Lagerfeld kollekcióiban is. A fekete-fehér stílusok létrehozásakor a divatvilág időtlen klasszikusai és a szezon aktuális trendjei egyaránt inspirálhatnak, jól fog jönni a gardróbodban a fehér szoknyák néhány tetszetős modellje. Bár a színek korlátozottak, garantáljuk, hogy az univerzális árnyalatok ilyen kettőse nagy teret ad a kreativitásnak. Győződj meg róla a saját szemeddel: nézd meg az Answear.hu fehér szoknya inspirációit a fekete-fehér stilizációkhoz fehér szoknya női modellekkel a főszerepben!

Fekete-fehér stílusok ruhákkal – ötletek a mindennapi élethez és különleges alkalmakra

Mindennapi viselethez bármilyen fekete-fehér ruha modellt választhatsz – fekete-fehér ingruhát, kötött alkalmi ruha fekete fehér modellt vagy tipikusan sportos ruhát. Hidegebb napokon adj hozzá vastag, meleg kardigánt, bőr motoros dzsekit vagy fekete kabátot. Tetszés szerint kísérletezhetsz a nyomatokkal is. Egy feltétel van: fekete-fehérnek kell lenniük. Divatos választás lesz a zebra motívummal, függőleges csíkokkal, geometrikus motívummal vagy sakktábla mintával borított fekete-fehér női ruha. Fehér tornacipő, fekete balettcipő vagy bokacsizma, esetleg csizma tökéletesen passzol hozzá.

A fekete-fehér alkalmi ruha stílusok között halhatatlan sláger a kis fekete ruhával alkotott stilizáció. Csak adj hozzá kontrasztos kiegészítőket – fehér szemüveget, sálat, gyöngyöt, cipőt, kuplung táskát vagy kabátot. A gyapjú kabát tökéletes lesz a hidegebb napokon. Hogy egy kis modernitást csempéssz a megjelenésedbe, választhatsz olyan alkalmi fekete-fehér ruha modellt, amelyben tüll, fodrok vagy akár tollak is szerepelnek. A fekete-fehér alkalmi stílusoknak csak a képzeleted szab határt. Választhatsz például egy fekete farmert és egy túlméretezett fehér pulóvert. Egy ilyen szettben a kényelem és a divat lezser változatban garantált. A melegebb napokon kombináld a fekete kerékpáros nadrágokat fehér pólóval vagy inggel – így az utcai viselet által ihletett trendi stílust alakíthatsz ki. Utóbbi kreációhoz itt is hagyunk neked egy érdekes cikket: Ingek kontra pólók – melyik a tökéletes választás hétköznapi öltözékedhez? Olvasd el!

Pr-cikk