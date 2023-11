Kondrát Róbert, a pékség üzemvezetője 32 éve dolgozik ebben a szakmában a Vela Pékségben, így pontosan tudja, hogy az új technológia milyen hatalmas előrelépést jelent, s hogy ennek köszönhetően az eddigieknél is kiválóbb termékeket kínálhatnak a vásárlóiknak.

A kovász előnyei

– Évtizedek óta azért dolgozunk, hogy a lehető legjobb minőségű pékárukat készítsük el, ez pedig kiváló alapanyagok és modern technológiák nélkül elképzelhetetlen. Egyre többen élnek egészségtudatosan, miközben sokan szenvednek valamilyen ételintoleranciában is, mindezek pedig természetesen az étkezési szokásokra is hatással vannak. Mi is érzékeljük, hogy a vásárlói igények folyamatosan változnak, ezeket pedig figyelembe kell vennünk a kínálat kialakításakor, illetve a technológiák fejlesztésekor – a jövőben a korábbiaknál is jobban szeretnénk figyelni a termékeink minőségére: az ízre, az állagra, az eltarthatóságra. Ebben pedig nagy szerepe van a kovásznak, ami csupán két összetevőből, vízből és lisztből áll, amihez jön egy oltóanyag, a mi pékségünkben ez a tejsav. A kovászba a lisztből mikroorganizmusok kerülnek, s elszaporodnak a hosszú, az új berendezés esetében 12 órás erjedési idő alatt. A mikroorganizmusok lebontják a tészta szénhidrát- és fehérje-összetevőit, emiatt a kovászos termékeket jóval könnyebben tudja megemészteni a szervezet. Eddig csak a kenyereinkben volt kovász, az új gép üzembehelyezését követően viszont a kiflik, zsömlék, péksütemények is ezzel a technológiával készülnek majd.

Fotó: Pusztai Sándor



– A hosszú fermentációnak köszönhetően még jobb minőségű, tovább eltartható termékeket kínálhatunk a vásárlóinknak, akik a terveink szerint már az ünnepek előtt megvásárolhatják ezeket az üzleteinkben – mesélte Kondrát Róbert, aki a napokban örömteli esemény részese volt: átvehette a Magyar Pékszövetség Arany Perec díját.

Elismerték a munkáját

Gyerekként gyakran küldték a szülei kenyérért a boltba, s annyira megszerette az illatát, hogy amikor pályaválasztásra került sor, a pékszakma mellett döntött – és ezt azóta sem bánta meg. – Ez a munka nem csak arról szól, hogy lapáttal a kezemben állok egy forró kemence mellett: részt veszek a termékeink fejlesztésében, s az élelmiszer-biztonsági előírások változását is nyomon követem.

Az igények folyamatosan változnak, s nekünk ehhez alkalmazkodnunk kell, éppen ezért készítünk kenyereket, péksüteményeket többek között rozsból, tönkölyből vagy ősi búzából is.

Az emberek tudatosak, figyelnek az egészségükre, s a jó minőségű termékeket keresik, a fiatalabb korosztályokra pedig ez hatványozottan igaz: ők inkább kevesebbet vásárolnak, de azt kiváló minőségben – mondta az üzemvezető, aki minden új terméküket megkóstolja, és sok kedvence van, az egyik ilyen a Príma Pan kenyér – ez egy magas hidratációs termék, ami több napig is olyan friss, mintha akkor vette volna ki a kemencéből.