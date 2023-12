Tizennyolc évvel ezelőtt indította útjára a Debreceni Egyetem a DExpót, mely ma már az intézmény első számú beiskolázási rendezvénye. A DE Főépületében minden évben több ezer kíváncsi látogató kap tájékoztatást az egyetem képzési kínálatáról. A Nyíregyházán működő Egészségtudományi Kar is csatlakozik a nagyszabású rendezvénysorozathoz, elsőként 2023-ban ad otthont a DExpónak.

A központi beiskolázási esemény a pályaválasztás előtt álló diákok, valamint pedagógusok és a felvételizők családtagjainak tájékozódását segíti, akik első kézből kaphatnak információkat a kar múltjáról és jelenéről, alapvető tudnivalókat szerezhetnek az egyetem képzési palettájáról, a gyakorlati oktatásban rejlő lehetőségekről.

- Fontos, hogy a Debreceni Egyetem olyan képzési helyeire, karaira is felhívjuk a figyelmet, melyek nem Debrecenben működnek. Ezért is volt stratégiai szempontból lényeges döntés, hogy tavaly első alkalommal Szolnokon is megjelent az intézmény központi beiskolázási rendezvénye. Ilyenkor ugyanis azokban a régiókban is bemutathatjuk oktatási kínálatunkat, ahol az adott képzési területek, szakok kifejezetten a munkaerőpiaci igényeket hivatottak kiszolgálni. Nyíregyháza nagyon jelentős ebből a szempontból, hiszen az Egészségtudományi Kar képzései iránt évről-évre egyre többen érdeklődnek, így a DExpo kiváló lehetőség lesz azok számára, aki személyesen szeretnék megismerni a kart és választ kaphatnak minden felmerülő kérdésükre. Minden kar bemutatkozik, így a teljes egyetemi kínálatot megtalálják majd az érdeklődők a nyíregyházi DExpón – fogalmazott Rőfi Mónika, a Debreceni Egyetem Rendezvénykoordinációs és Alumni Központjának vezetője.

Az Egészségtudományi Karon két alapképzéssel: az ápolás és betegellátás, valamint az egészségügyi gondozás és prevenció alapszakkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Előbbi szakon az ápoló, a dietetikus, a gyógytornász, a mentőtiszt, valamint a szülésznő szakirányokról, utóbbi esetében pedig a népegészségügyi ellenőr, a védőnő, az egészségügyi szervező, illetve a szociális munka szakirányokról tudhatnak meg fontos részleteket a felvételi előtt álló középiskolások.

A DExpóra látogatók személyesen találkozhatnak majd azokkal az ETK-oktatókkal, akik maguk is gyakorló szakemberek, kórházakban, szociális intézményekben, a mentőszolgálatnál dolgoznak. Hallhatnak majd a kar duális képzési lehetőségeiről, valamint megismerhetik az ETK-val partneri kapcsolatban álló intézményeket, szolgáltatókat is. A szervezők mindemellett a hallgatói életről és célzottan a megváltozott felvételi rendszerről, illetve a pontszámításról is tájékoztatják majd a résztvevőket.

A nyíregyházi DExpót december 6-án, szerdán 9 órától rendezik az Egészségtudományi Kar főépületében. A rendezvényről ide kattintva találhatók további információk, valamint hamarosan az UD Studyversity applikációban is elérhetők lesznek az eseménnyel kapcsolatos hasznos tudnivalók.

