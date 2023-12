Hirdetés 57 perce

Gépkezelői és gépbeállítói álláslehetőségek Békéscsabán

Békéscsabán számos lehetőség kínálkozhat gépbeállítói és gépkezelői pozíciókban. Az ilyen típusú munkakörök ugyanis többek között élelmiszeripari, valamint gyártói és termelői cégeknél is gyakran elérhetőek, ideális elhelyezkedési opcióként szolgálva ezzel sokaknak. A következőkben bemutatjuk, hogy milyen feladatokkal is járnak az efféle állások, illetve a békéscsabai lehetőségekre is rávilágítunk!

Fotó: Freepik.com

A gépbeállítói feladatkör A gépbeállító fő feladata az ipari gépek és berendezések optimalizálása a gyártási folyamatokhoz. Az ő felelőssége a gépek kezdeti konfigurálása, a szükséges beállítások végrehajtása, valamint a gépek működésének optimalizálása a hatékonyság és a minőség biztosítása érdekében.

A gépbeállító továbbá az, aki diagnosztizálja és javítja a gépek esetlegesen felmerülő hibáit, elvégzi a karbantartási feladatokat, továbbá biztosítja a gépek megfelelő, az előírt paraméterek szerinti működését. Elvégzett munkáiról minden esetben dokumentációkat vezet, belefoglalva egyebek mellett a diagnosztizált hibákat, elvégzett javításokat és alkatrészcseréket. A gépkezelői feladatkör A gépkezelő alapvető feladata a gépek működtetése, figyelése és felügyelete a gyártási folyamatok során. Tevékenysége jellemzően betanított feladatokból tevődik össze, ugyanakkor ettől függetlenül mégis nagy felelősségekkel jár. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje a termelést, és beavatkozzon, ha az szükséges.

A munkájának részét képezi a minőség-ellenőrzés is, azaz biztosítania kell, hogy a termékek megfeleljenek a gyártási előírásoknak, paramétereknek. A gépkezelő továbbá rendszeres jelentéseket készít a gépek állapotáról és a termelési folyamatokról, valamint együttműködik a gépbeállítókkal a gépek hatékony és zavartalan működésének biztosítása céljából. Elhelyezkedés gépbeállítóként, gépkezelőként Békéscsabán A gépbeállítói és gépkezelői állások gyakran visszatérő lehetőségnek számítanak Békéscsabán. Erről tanúskodik a BekescsabaAllas.hu weboldala is, amelynek kínálatában már több alkalommal is jelentek meg ilyen jellegű pozíciók. Előfordult például, hogy egyedi és kis sorozatú szerszámok és szerszámtartók gyártásához kerestek CNC gépbeállítót, valamint olyan is, hogy gyártósori munkára betanított gépkezelőt: https://bekescsabaallas.hu/allasok/betanitott-fizikai-munka.

A gépbeállítói munkák a felelősségteljességükből adódóan magasabb követelményeket támasztanak a pályázók felé: a szakirányú középfokú végzettség, a műszaki rajzok olvasási képessége, illetve a mérési gyakorlat például jellemzően alapvető elvárás. Ezzel szemben a gépkezelői munkák kapcsán általában betanított feladatokról beszélünk, amelynek betanítását a munkáltató végzi. Ebből adódóan az ilyen típusú állások már akár alapfokú képesítés birtokában is eséllyel megpályázhatóak. Persze bizonyos személyes tulajdonságokra azért szükség van a helytálláshoz: a felelősségteljes hozzáállás, a pontosság és a precizitás, valamint a rugalmasság például általános elvárás ezen munkakörökben. Pr-cikk

