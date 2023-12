Persze a betanított munkáknak megvannak a maga előnyei és hátrányai egyaránt. Előnye, hogy az említett módon könnyű és gyors elhelyezkedési lehetőségeket kínálnak, amiből akár azok is profitálhatnak, akik egy adott időszakban amolyan átmeneti megoldást keresnek. Kedvező továbbá az is, hogy a munkavégzés során számos készség elsajátítható vagy fejleszthető, ami később értékes lehet a munkaerőpiaci helyezkedést illetően. Sőt, egyes munkáltatóknál akár a betanított dolgozók előtt is adódhat feljebb lépési lehetőség, amennyiben jó teljesítményt nyújtanak, továbbá nyitottak önmaguk fejlesztésére.

Ezzel együtt viszont a betanított munkák általában alacsonyabb fizetéssel járnak, hisz kevesebb szaktudást és képzettséget igényelnek. Emellett ezen munkakörökre jellemző a nagy fizikai igénybevétel, vagy éppen a monotonitás, ami ugyancsak sokak számára lehet kedvezőtlen feltétel. Ráadásul a betanított munkásokat többnyire többműszakos munkarendben foglalkoztatják, s ehhez kihívást jelenthet az alkalmazkodás.

Elérhető betanított munkák Esztergomban

Betanított munkavégzésre, fizikai és segédmunkákra Esztergomban is adódhat lehetőség, erről tanúskodik az EsztergomAllas.hu portál is, amelynek kínálatának visszatérő szereplői az ilyen típusú munkakörökre vonatkozó hirdetések. Na de melyek is ezek?

Példaként lehet említeni a betanított operátori álláslehetőségeket, hisz ezek megjelenésére már több alkalommal is volt precedens az esztergomi állásoldalon. A betanított operátorok általában a gyártósorokon tevékenykednek, és különböző összeszerelési, illetve gépkezelői feladatokat látnak el. Munkájukat szigorú munkautasítások és biztonsági előírások szerint végzik a betanításukat követően. Tevékenységi körükbe a csomagolás, szortírozás, ragasztás, címkézés és egyéb hasonló feladatok is beletartozhatnak.

Betanított munkavégzésre akár raktárakban is adódhat lehetőség. Komissiózókat például gyakran keresnek Esztergomban, és ezen munkakörök jellemzően semmilyen előképzettséget nem igényelnek. A komissiózók azok a raktári dolgozók, akik az áruk szállításhoz történő előkészítéséért felelnek. Munkájuk során a megrendelések szerint összegyűjtik a raktárból a termékeket, valamint adott esetben csomagolják és rögzítik azokat. A munkakör a jellegéből adódóan általában jelentős fizikai igénybevétellel jár.

Mindezek mellett pedig a takarítói állások is a gyakran előforduló betanított munkák közé sorolhatóak, többek között az említett EsztergomAllas.hu felületén is. Az elhelyezkedési lehetőségek széles skálája lehet elérhető ezen pozíciók kapcsán, hisz többek között irodaházakban, bevásárlóközpontokban, sportegységeknél, iskolákban és számos egyéb intézményben is alkalmaznak takarítókat. A pozíció előnye, hogy mivel a takarításra sokszor a délutáni órákban vagy éjszaka tartanak igényt, így akár azok számára is ideális választás lehet, akiknek a „normál” munkaidőben más elfoglaltságuk van, vagy esetleg másodállást keresnek.

