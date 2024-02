Záhony az ukrán–magyar határon, a Tisza könyökhajlatában megbúvó 4400 lakosú település, ami városi voltát az uniós határ, illetve az ukrán és a magyar vasúti nyomtáv közötti 85 milliméteres különbségnek köszönheti. A rendszerváltás utáni megtorpanást követően Záhony kulturális, gazdasági és infrastrukturális téren is fejlődésnek indult. Az utóbbi években jelentős önkormányzati fejlesztésekre kerülhetett sor hazai és uniós pályázatok segítségével. Ezek között vannak infrastrukturális és turisztikai célú beruházások, ahogy az oktatás, az egészségügy és a kultúra területét érintők egyaránt – ezek közül emelnék ki néhányat.

Megújuló energiaforrások használatával működik a városi uszoda

Megújult a művelődési ház és könyvtár épülete

Kultúra és egészségügy

A Magyar Falu Program keretében felújítottuk a Győröcskét, Záhonyt és Zsurkot összekötő kerékpárút városon áthaladó részének egy szakaszát, munkába járásra és sportolásra is alkalmas bicikliúttal összekötve ezzel a járás három települését. Egy nyertes TOP-pályázatnak köszönhetően megújult a művelődési ház és könyvtár épülete. Épületgépészeti fejlesztések történtek, több termet összevontak, és a kor igényeinek megfelelően átalakítottak. Az épület hőszigetelést kapott, az új homlokzat modern, tetszetős külsőt adott a művelődési háznak. Az épület mellett új parkolókat hoztak létre, megújult a Jókai út és környezete is. A fejlesztéssel megteremtettük a város kulturális életének tökéletes feltételeket biztosító helyszínét. A városi orvosi rendelő belső tere is megújult: tiszta, barátságos környezetben, pályázatok segítségével beszerzett orvosi berendezésekkel fogadják körzeti orvosaink a betegeket. Az önkormányzat saját forrásból klimatizálta az egészségügyi központ várótermeit, rendelőit, a berendezések üzemeltetéséhez szükséges elektromos áramot a nemrégiben átadott napelemrendszer biztosítja. A fejlesztés azért volt nagyon fontos, mert ezzel a kor követelményeinek megfelelő feltételeket tudunk biztosítani a záhonyi lakosoknak. Ugyancsak TOP-os programoknak köszönhetően 573 millió forint értékben geotermikus fűtési rendszert és napenergia-alapú villamos erőműveket alakítottunk ki több intézményünkben: az orvosi rendelő, az óvoda, a zeneiskola, a polgármesteri hivatal, a már említett művelődési ház és könyvtár, illetve a sportpálya központi épületének fűtési rendszere is megújult. A környezetbarát technológia jól működik, gazdaságos, és a levegőt sem szennyezi.

Több közintézmény áramellátását napelemek biztosítják

Bővült a kerékpárút-hálózat is

Régi álmuk válik valóra

Több nyertes, de még folyamatban lévő pályázatunk is van – az alábbiakban a legjelentősebb fejlesztési elképzeléseink közül álljon itt néhány. A Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde komplex korszerűsítésére 377,4 millió forint támogatást nyert az önkormányzat. A tervezett fejlesztés érinti az épület külső homlokzatát, a belső helyiségeket, a teraszt és az udvart egyaránt. A beruházás keretében megvalósul az épület külső homlokzati hőszigetelése, kicserélik a külső homlokzati nyílászárókat, felújítják a mosókonyhát, a vizesblokkokat, a lépcsőházakat, a belső közlekedőket és a tornatermet. Az épületben kialakítanak egy sószobát, kicserélik a beépített bútorzatokat, korszerűsítik a belső fűtési rendszert, az elektromos hálózatot és a világítási rendszert, lefedik s leburkolják a teraszt. Rámpa épül, felújítják a kerítést, és új parkolóhelyeket is kialakítanak. Udvari és beltéri eszközöket vásárolnak, az udvart felújítják, s egy focipályát is kialakítanak. Az önkormányzat a pályázati keret kimerülése miatt saját forrásból további fejlesztések mellett döntött: kicserélik a belső bejárati ajtókat, és egy térkövezett rendezvényteret is kialakítanak. A beruházás azért különösen fontos, mert a fejlesztés eredményeként a több mint száz óvodás és bölcsődés gyerek modern környezetben, a lehető legjobb körülmények között fejlődhet.

Belterületi közutak fejlesztésére is nyertünk TOP-os forrásokat: a közel 200 millió forintból Záhony utolsó föld­útját, az Arany János út Szebecse utca és Krúdy Gyula út közötti szakaszát szeretnénk leaszfaltozni. A munkaterületet már átadtuk a közbeszerzésen győztes kivitelezőnek, s ahogy az időjárás engedi, megkezdődnek a munkálatok.

Az idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítésre az önkormányzat 490 millió forint pályázati forrást nyert – Záhony és térsége lakosságának régi álma válik ezzel valóra. Mivel több mint ezer szépkorú él a térségben, ez az ellátási forma minden bizonnyal népszerű lesz városunkban. Asztalosüzemet és hulladékkezelő telepet szeretnénk létrehozni a Baross Gábor utcán – ehhez összesen 260 millió forintot nyertünk. A beruházás keretében megépül egy 502 négyzetméter alapterületű földszintes csarnok, amiben egyrészt asztalostermékek készülnek majd, másrészt itt kapnak helyet a telepre beszállított bontási törmelékek feldolgozásához szükséges gépek is. A beruházás, amellett, hogy növeli az önkormányzat bevételeit, három állandó munkahelyet is teremt.

Fotó: Szarka Lajos

„Az utóbbi években jelentős önkormányzati fejlesztésekre kerülhetett sor hazai és uniós pályázatok segítségével.”

Helmeczi László, Záhony polgármestere