Számtalan termék viselheti e védjegyet, a pékáruk között viszont csak elvétve láthatjuk. Ennek az az oka, hogy nagyon szigorúak azok a követelmények, amelyeknek a gyártóknak a higiéniát, az előállítást, a tárolást vagy a csomagolást tekintve meg kell felelniük, ráadásul nem elég csak a termék bevezetésekor megfelelni az elvárásoknak, hiszen a Nébih folyamatosan ellenőrzi a termék minőségét és a készítésének körülményeit. Mindezek ellenére a Vela Pékség arra törekszik, hogy a lehető legtöbb termékük megkapja a Kiváló Minőségű Élelmiszer címet, hiszen ezzel is igazolnák azt a törekvésüket, ami az egyik legfontosabb céljuk is egyben: a legjobb minőségű pékárut kínálni a vásárlóknak. A termékeik mindig frissek, több napig is eltarthatók, s kiváló alapanyagokból készülnek – legújabb finomságuk a foszlós kalács, ami hagyományos technológiával készül, s ami viselheti a kiváló minőséget elismerő védjegyet.

– A pékségek legnagyobb része margarinnal készíti ezt a terméket, mi viszont vajat használunk, ami a kalács ízén, állagán is azonnal észrevehető – mondja Kondrát Róbert, a pékség üzemvezetője, aki több mint három évtizedes tapasztalattal a háta mögött jól tudja, hogy ez hatalmas minőségi ugrást jelent. – Ezzel a kalács, amit a hagyományoknak megfelelően kézzel fonunk, finomabb és foszlósabb lett, s valóban prémium minőséget képvisel. A bevezetését úgy időzítettük, hogy húsvétkor már kapható volt az üzleteinkben, s nagyon jó visszajelzéseket kaptunk – mondta a szakember, akitől megtudtuk: az a céljuk, hogy minél több termékük kaphassa meg a Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegyet – a vajas kiflijük volt az első, s egy hagyományos technológiával készült kovászos kenyerük lehet a következő, ami viselheti ezt a címet. – Évtizedek óta azért dolgozunk, hogy a lehető legjobb minőségű pékárukat készítsük el, ez pedig kiváló alapanyagok és modern technológiák nélkül elképzelhetetlen. Éppen emiatt vásároltuk meg azt a gépet, aminek a segítségével már nemcsak a kenyereinkben van kovász: a kiflik, zsömlék, péksütemények is ezzel a technológiával készülnek, a hosszú fermentációnak köszönhetően pedig még jobb minőségű, tovább eltartható termékeket kínálhatunk a vásárlóinknak – mondta Kondrát Róbert.

(PR CIKK)