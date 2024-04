A Mező utca 19. szám alá várják április 12-én 14 órától a minőségi, új otthonok után érdeklődőket. A nyílt napon megismerhetik azt a kivételes munkát, amivel azért dolgozik nap mint nap a Sziszák és Társa Kft., hogy nívós lakásokat, házakat építsenek a családoknak. Ez az esemény egyedülálló alkalmat kínál a tulajdonosoknak, a lakások iránt érdeklődőknek, bérlőknek és az ingatlanközvetítőknek is, hogy megismerjék a kivitelezőt, és a rendelkezésre álló, valamint a jelenleg épülő lakásokat és azok jellemzőit. Ráadásul most egy igazán kivételes akcióval is kedveskednek a leendő vevőknek: a nyílt napon aláírt lakásvételi szándéknyilatkozathoz egy parkolót adnak ajándékba! A Sziszák és Társa Kft. szakértői a helyszínen állnak minden érdeklődő rendelkezésére, válaszolnak a felmerülő kérdésekre, és segítenek megtalálni az ideális otthont. A családias hangulatú rendezvényen a fontos információk mellett egy finom bográcsgulyással, valamint csörögefánkkal is kedveskednek a vendégeknek. Ez a nap remek lehetőség arra is, hogy új barátokkal, tulajdonosokkal, szomszédokkal találkozhassanak a résztvevők, de az elengedhetetlen pénzügyi lehetőségekről, az ár-érték arány fontosságáról is felvilágosítást kaphatnak.

A Társasházi Vevőtalálkozóra és Nyílt napra a részvételi szándékot a +36-20/944-6462-as telefonszámon, vagy a [email protected] e-mail-címen lehet jelezni. www.sziszak.hu

Ár-érték arány, amit mindenki értékel!

Dr. Sziszák György cége a nyíregyházi lakóingatlan-piac meghatározó szereplője. Büszkén állítja, hogy vállalkozásának árképzési stratégiája a piacon a legjobb ár-érték arányt biztosítja. A vállalat küldetése, hogy minőségi szolgáltatásokat és termékeket hozzon létre versenyképes árakon, melyek megfelelnek ügyfeleik magas elvárásainak.

– Az árképzés a Sziszák és Társa Kft.-nél nemTiktok – folytatja viccesen dr. Sziszák György, aki nem mellékesen jogász és házguru is. – Hiszünk abban, hogy az átláthatóság és a becsületesség hosszú távon remek ügyfélkapcsolatokat épít. Ezért minden árképzési döntés mögött álló logika nyitott könyv kell legyen az ügyfeleink számára, biztosítva, hogy pontosan tudják, miért éri meg az általuk kifizetett ár. Vannak ügyfeleink, akik a kiszámíthatóság miatt 2 lakást is megvesznek egy társasházunkban.

Mindig jó befektetés

A Sziszák és Társa Kft. árképzésének alapja, hogy minden lakásnál vagy háznál van egy induló négyzetméterár, amit tervasztalnál kérnek az érdeklődőktől, ez 750.000 Ft körül van mostanában. Amikor már tető alatt van az ingatlan, az biztos 10% emelést jelent, és még 10%-ot, ha már 100%-ban készen van a lakás. Ebből tisztán látszik, hogy időben kell ébredni, hisz felépülésük alatt, a tervasztalról megvásárolt házak, lakások ára 20%-kal lesz magasabb. Ezzel a legjobb állampapír hozama sem vetekedhet, hisz egy idén, tervasztalról 38 millióért megvásárolt lakás értéke átadáskor (1 év múlva) 45 millió forint lesz! A vállalat büszke arra, hogy árképzési modellje lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a legtöbbet hozzák ki a megtakarításaikból. Az ügyfelek tudják, hogy Sziszák Gyuriéknál a ,,megfizethető ár” nem jelent alacsonyabb minőséget, hanem a legjobbat kínálják értékben és szolgáltatásban egyaránt.

A megbízható partner

Amikor az építőipari vállalkozásokról esik szó, a tapasztalat és a megbízhatóság is kulcsfontosságú tényezők. A Sziszák és Társa Kft. ezeknek is eleget tesz már több mint két évtizede. Ez idő alatt számos tervből, álomból teremtettek valóságot, hoztak létre Otthonokat, és ugyanazzal az izgalommal vágnak bele most is projektjeikbe, mint amilyen izgatottan fogtak a legelsőbe. Vegyük például a befejezés előtt álló Alkotás utcai projektjüket! A telekosztástól indultak, új utcarészt alakítottak ki, és 19 család lakhelyét alkották meg mindössze 4 év alatt. Ezen a területen a 110 négyzetméteres mediterrán stílustól a 170 négyzetméteres szintes, minimalista dizájnú házig, különböző elképzeléseket valósítottak meg, minden esetben prémiumminőségű építőanyagokat felhasználva. Küldetésük továbbra is az egyedi igények szerint megvalósuló, prémiumotthonok építése, amelybe már lehetőleg a kezdetektől bevonják a leendő tulajdonost is.

A Gólyahír utcában, kezdésként hat telken, egy olyan egyedülálló lakóövezetet hoznak majd létre, ahol a természetesség és a harmónia kéz a kézben jár. A projekt 1. ütemében két ikerház és négy családi ház emelkedik majd a bárányfelhős kék ég felé, mindegyikük a tőlük megszokott prémiumminőséggel és innovatív megközelítéssel. Ez a terület Sóstófürdőhöz közel, zöldövezeti zónában helyezkedik el, ami azt jelenti, hogy a leendő lakók a természet közelségét élhetik meg mindennapjaik során, miközben valójában a város idegenforgalmi szempontból jelentős, rekreációs szolgáltatásaikat is elérhetik esténként, és hétvégén is.

A Társasházi Vevőtalálkozóra és Nyílt napra a részvételi szándékot a +36-20/944-6462-as telefonszámon, vagy a [email protected] e-mail-címen lehet jelezni. www.sziszak.hu

Sziszák és Társa Kft.

4400 Nyíregyháza, Kállói út 7.

www.sziszak.hu

[email protected]

+36-20/992-0908

(PR CIKK)