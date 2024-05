Igyekszünk kihasználni minden olyan pályázatot, ami Csengersima közösségépítésének, fejlődésének, modernizációjának lehetőségét hordozza magában. Az elmúlt időszakban befejeződött a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a faluban, illetve elkészült egy külterületi utunk is, már csak le kell zárni a pályázatot. A megye támogatásával családi napot rendeztünk, amit nagyon élveztek az emberek, olyannyira, hogy a rákövetkező évben már önerőből szerveztük meg a találkozót. Természetesen a jövőben is lenne feladatunk, van három utunk, amiket rendbe kellene tenni, emellett üzemel a településen egy vágóhíd, aminek tervezzük a bővítését. Ez a fejlesztés mellett munkahelyteremtő beruházás is volna. A terveink között szerepel a háziorvosi szolgálati lakás felújítása.