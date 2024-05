– Persze mondhatnánk azt, hogy eltelt ez a közel öt év, és közben mindent megoldottunk, mindent befejeztünk, mindent véghez vittünk. Aki ezt állítja, az nem mond teljesen igazat, s ezt mindannyian jól tudjuk. Minden alkalommal formálódik valami új, és amit befejezünk, az nem más, mint valami másnak a kezdete – összegezte polgármesteri ciklusát Szekeres József.

Egyre többen költöznek Nyírtelekre

Majd így folytatta Nyírtelek városvezetője:

– Térfigyelő kamerák, óvodák, bölcsődék, utak, játszóterek. Számtalan olyan dolog, amit az önkormányzat tud fejleszteni, korszerűsíteni, igyekszik is lehetőségei szerint megvalósítani. A fejlődés hatékonyságát azonban azzal tudjuk segíteni, ha nem mindent mi vállalunk magunkra, hanem inkább megteremtjük a lehetőségeket mások számára is, hogy hozzájárulhassanak a város fejlődéséhez. Könnyen elkezdhetném felsorolni a cégeket s az évek alatt elért sikereiket, amelyeket bizony a vezetőik és a dolgozóik közösen vittek véghez. Említhetem a civileket, akik valami szívüknek tetsző ügyet felkarolnak, s időt, energiát nem kímélve csodás dolgokat visznek véghez, természetesen mindig számíthatnak az önkormányzatra is – jegyezte meg a polgármester.

S kiemelte azt is, egyre többen költöznek Nyírtelekre, az elhagyatott ingatlanok száma jelentősen csökken, s ettől a település képe is folyamatosan javul.

Sétány pihenőkkel

– Az infrastruktúra az igényeket követve alakul. Számos belterületi út mellett most a külterületi utak újulnak meg, lépésről lépésre, tervszerűen haladunk. A település központjában a beépítetlen telkek száma ugyancsak csökken, kialakítva egy új városközpontot, amelyet egy üzletház megjelenése is színesebbé tesz. Ez a terület, a régi tó és környéke lehetőséget kell, hogy biztosítson a szabadidő kellemes eltöltésére. A tervekben egy sétány körvonalazódik pihenőkkel, valamint a belső oldalon egy közösségi tér kialakítása tenné városiasabbá lakóhelyünket. Az álmokban egy komplex kerékpárpálya is szerepel, amelynek egy részét az apróságok használhatnák, a másik része viszont a félprofi vagy akár a profi versenyzők igényeit is kielégítené. A Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút természetesen szervesen kapcsolódna az általunk megálmodott attrakcióhoz. Talán minden nagyképűség nélkül kijelenthető, hogy minden közintézményünket, orvosi rendelőt sikerült megújítani. Azt szoktam mondani, hogy nem történt semmi más, csak a szolgáltatás színvonalához zárkóztattuk fel az infrastruktúrát – öszszegzett Szekeres József, s elmondta: egy hely van, ami ebből a modernizálásból kimaradt, és ez a polgármesteri hivatal.