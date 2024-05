Célok és fejlesztések

A község egyik sarkalatos problémája és hiányossága a kiépítetlen szennyvízhálózat.

– A környező, fejlesztésből kimaradt településekkel már évek óta arra várunk és azon dolgozunk, hogy a térségbe forrás érkezzen erre, hogy a helyiek infrastruktúrája is elérje az ország többi részén élőkét. Ezentúl jelentős változáson ment át a lakosság összetétele, és az igények is megváltoztak. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az emberek hozzáférjenek az egészségügyi és szociális jóléti szolgáltatásokhoz helyben, Szabolcsbákán. Gondolok itt a gyógyszerellátásra, szociális és életvezetési tanácsadásra, valamint különböző magánrendelésekre. Közös programokat is szeretnénk szervezni, amelyek erősítik a közösségi összetartozást és támogatják a lakosság jólétét. A jövőben tervezzük továbbá a település kulturális és sportéletének fellendítését is, új rendezvények és sportesemények szervezésével, amelyek nemcsak szórakozási lehetőséget nyújtanak, hanem hozzájárulnak az egészséges életmód népszerűsítéséhez is – hangsúlyozta az alpolgármester.

– Az elért eredmények alapján úgy gondolom, a siker kulcsa az emberek iránti elkötelezettség és a közösség szolgálata. A szabolcsbákaiak bizalmát megszerezni és megtartani csak úgy lehet, ha valódi segítséget nyújtunk a mindennapi problémáik megoldásában. Ez az elkötelezettség és lendület az, ami hajt előre, hogy településünk fejlődjön és az emberek életminősége javuljon. Számomra ez a feladat egyben életcél is. Hiszek abban, hogy az én felelősségem és hivatásom az, hogy javítsam a közösségünk életminőségét – tette hozzá Mislai Katalin.