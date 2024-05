Ezalatt a 24 év alatt nagy fejlődésen esett át a városunk, azon dolgozunk folyamatosan, hogy javítsuk az életminőség feltételeit, és az elkövetkezendő időszakban ezt még magasabb szintre szeretnénk emelni, hogy minél többen települjenek le és maradjanak helyben. A Kisvárosok Szövetségének országos elnökeként, és a vármegyei közgyűlés frakcióvezetőjeként is azon munkálkodok, hogy a vidéki településeket fellendítsük, az ott élők körülményeit javítsuk, gazdasági és kulturális életét színesítsük.

Lipők Sándor polgármester

Folyamatos fejlődés

Kemecsén az elmúlt öt év egyik legfontosabb beruházása a szennyvíztelep bővítése és a szennyvízhálózat kiépítése volt. Így már minden utcában elérhető a szennyvízhálózat, de nemcsak Kemecsén, hanem a térségben is: Beszterec, Vasmegyer, Tiszarád, Tiszatelek, Újdombrád, Nagyhalász-Homoktanya szennyvize is hozzánk érkezik. Ez egy több milliárdos beruházás volt, amiből egy milliárd forint jutott a településünknek is.

Idén adtuk át a több mint egymilliárd forintból megépülő négy csoportszobás új, modern bölcsődét, amit már nagyon vártak a helyiek. Kemecsén minden intézményünk a református egyház fenntartása alatt van, a bölcsődére is az egyház nyerte a forrást, de az önkormányzattal szoros összefogásban jött létre a fejlesztés. Mi materiális szemléletben gondolkodunk, az egyház pedig a lelki támasza a településnek. Ez a kapcsolat már hét éve nagyon jól működik.

Református bölcsőde

Gazdasági előrelépés

Vármegyénket soha nem iparra tervezték, mindig mezőgazdasági beállítottságú volt, és tudjuk a történelemből és az elmúlt évek tapasztalataiból, hogy az a térség, amelyik mezőgazdaságra alapozza a gazdaságát, és abból kíván megélni, azok mind szegények maradnak, ahol van ipar, termelés és fejlesztés, azok a térségek gazdagodnak és fejlődnek. Ez egy olyan közgazdasági alaptétel, amit nemcsak a közgazdászként ismerek, hanem évek óta napi szinten megéljük helyben ezt a problémát. Ezért is tartom fontosnak Kemecse életében az ipari parkot, ami mára már egy 100 hektáros tétmértékű egybefüggő területté vált. Az elmúlt több, mint 20 esztendőben apránként raktuk össze az önkormányzat saját forrásából. Ennek egy része már közútról biztonságosan megközelíthető, és teljes közművel ellátott, egy új vasúti átjárót, új utat, járdát is építettünk. Szeretnénk tovább folytatni az elkövetkezendő időszakban az ipari park korszerűsítését, és van szabad humánerőforrás is, amelyre lehet majd itt alapozni a befektetőknek.

Sajnos nagyon csekély a helyi bevételünk van, ugyanis a második világháború után úgy gondolták, hogy Kemecsére nem kell munkahelyet létesíteni, mindenki járjon be Nyíregyházára dolgozni. Ez működött a kilencvenes évekig, majd a rendszerváltás után az olyan munkahelyek is megszűntek az agráriumban, mint például a termelőszövetkezet, vagy az állami gazdaság, illetve egyéb üzemek. Azóta nem tudunk teret nyerni a közép és nagyvállalkozásoknak, nincs ilyen jellegű foglalkoztatónk, ebben szeretnénk a jövőben fejlődni, ezért is hoztuk létre az ipariterületet. Természetesen, amit tudtunk helyben mindent megtettünk erőnkhöz mérten, hiszen saját forrásból vármegyei székhelyek sem tudtak ekkora területet összevásárolni és kialakítani. Tehát mi ezt saját forrásból értük el, de természetesen mivel itt nemzetközi mezőnyben kell, hogy szerepeljünk, kormányzati támogatás és segítség nélkül nem tudjuk a továbbiakat megoldani. Mi számítunk a magyar kormány segítségére, hogy ezt közösen megoldhassuk.

Piac

Modern infrastruktúra

Elindítottuk a zöld város, élhető település programot is. Elkezdtünk kialakítani egy szép modern főteret, ahol helyet kapott a korszerű Városháza épülete és a Járási Hivatal is. Az operatív feladatok közül az egyik legfontosabb volt számomra, hogy az új, fejlett informatikai rendszert jómagam terveztem és építettem ki, valamint folyamatosan menedzselem és kezelem azóta is a hivatalon belül. A főteret letérköveztük, sétáló utakat alakítottunk ki, és elkezdtük a teret körülölelő ív megépítését, amelynek két ütemét meg tudtuk valósítani. A harmadik ütemét is szeretnénk kivitelezni, melyre a szükséges forrás már a rendelkezésünkre is áll, ennek az előkészítő munkálatait már is elkezdtük. Nagy vágyunk a jövőre nézve egy új mentőállomásra. Ehhez szükséges anyagi támogatást a magyar kormánytól megkaptuk. Hosszú ideig tartott az előkészületi munka, mert nem állt rendelkezésünkre kellő nagyságú terület, de sikerült megoldanunk ezt a területrendezési problémát is. Engedélyes kiviteli tervünk van már, jelen pillanatban tendereztetés alatt áll ez a beruházás és szeretnénk megkezdeni hamarosan a kivitelezési munkálatokat.

Városháza

Az elmúlt 24 esztendőben egy nagyon komoly összetartás, összefogás és egy együtt gondolkodó település és képviselő-testület munkálkodott, ezért tudtuk a szembe jövő kihívásokat megoldani. Nem volt ez mindig így, sajnos most is vannak olyanok, akik az emberek megosztásában, illetve gyűlölet és hangulatkeltésben érdekeltek, ami nem tesz jót a városnak, nem tesz jót a közösségünknek. A közös célok, az összefogás, az együtt elvégzett munka hozta meg az eredményeket, amelyeket fel tudtunk mutatni az elmúlt 24 esztendőben.

