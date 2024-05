Az utóbbi négy évben számos beruházás tette jobbá az itteni életet, de ez a folyamat nem áll meg.

Sajnos a 60-as, 70-es években a település akkori vezetése nem foglalkozott a turizmus fejlesztésével, ilyen irányú beruházások nem történtek, így nehéz utólag pótolni, de nagyon szeretnénk ezen a területen előrelépni. Nagy álmunk válna valóra, ha saját strandja, termálmedencéje lenne a településnek. A termálvíz adott, már kész tanulmánnyal rendelkezünk, miszerint 68-75 fokos víz van alattunk, amit szeretnénk hasznosítani több célra: fűtenénk belőle az uszodát, a sportcsarnokot, a környező intézményeket, társasházat. Ha pedig lehűtöttük a forró vizet megfelelő hőmérsékletűre, akkor pedig a strandon a medencékben szolgálná a helyiek pihenését. Így a környezetbarát felhasználás mellett a kikapcsolódás forrása is lehetne. Ha sikerülne erre megfelelő tőkét szerezni, akkor végre az újfehértóiaknak sem kellene elutazni, ha strandolni szeretnének.

Útfejlesztés

A belterületi úthálózatunk 80 kilométernyi, és még nagyon sok utcánk nincsen leaszfaltozva, zúzottkövesek, porosak, sok karbantartást igényelnek. Ez egy olyan probléma, amit szintén meg szeretnénk oldani, amihez várjuk a pályázati lehetőségeket, valamint a csapadékvíz-hálózat is fejlesztésre és kiegészítésre szorul. Mi olyan helyzetben vagyunk, hogy a Nyíregyházi járáshoz tartozunk, ami a pályázatok elbírálásánál komoly hátrányt jelent. Azok a települések, amelyek bármelyik más járásból pályáznak, nagyobb előnnyel indulnak. Azonban ebből a hátrányos helyzetből is megpróbálunk majd előnyt kovácsolni, és mindent megtenni, hogy egyre jobb és biztonságosabb legyen a közlekedés is a városban.

Készülő beruházások

Szeretnénk a futó pályázatokat befejezni, ebben van infrastruktúra-fejlesztés és energetikai korszerűsítés is. Már folyamatban van az idősek nappali ellátásának helyet adó épület korszerűsítése, a tervek szerint nyár végére elkészül, csapadékvíz-elvezető rendszer épül a Kossuth utcán, megújul a Kisréti-tó, egy nagyon szép pihenőövezetté, közösségi térré szeretnénk alakítani, szökőkúttal, híddal, kis büfével. Ebben a projektben épült meg egy modern játszótér is, amit egy nagyon jó hangulatú gyereknapon adtunk át a legkisebbek és a családok örömére. Attól is különleges ez a játszótér, hogy élő fű van a játékok alatt, szebb és természetközelibb környezetben játszhatnak így a gyerekek. Természetesen a biztonsági előírásoknak is teljes mértékben megfelel, a kötelező gumiréteget az élő fű alatt helyeztük el. Mivel a zöldítés is nagyon fontos az önkormányzatnak, így több mint 3000 fát ültettünk el az elmúlt négy évben.