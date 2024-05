A rövid válasz továbbra is az, hogy fogyatékkal élő felnőttek munka világába való integrálódását segítjük, azonban a ház a kezdetektől fogva nem csupán rájuk fókuszál: bőven van olyan szolgáltatásunk, amit „épek” is igénybe vehetnek.

Ebben a mostani felgyorsult világban, amikor mindenki stresszel a FOMO-tól (az angol „Fear of Missing Out” rövidítése, magyarul nagyjából: „félelem attól, hogy lemaradunk vagy kimaradunk”), akár úgy is, hogy nincs vele tisztában, de felértékelődik a fizikai mellett a lelki egészség témaköre is. Ez pedig felnőtt életünknek egy olyan szegmense, amely mindenkit érint, mindenkire hatással van.

A lelki és a mentális egészségünkkel élethosszig foglalkozni kell

A (munkahelyi) stressz, az érzések, gondolatok hosszútávú elfojtása vagy egy megoldatlan magánéleti krízis bizonyítottan okozhat fizikai tünetekkel járó betegségeket is. Ezt például nagyon jól és sikeresen lehet kezelni pszichológiai konzultációk során. Egy jól felépített terápia segíthet az önbizalomhiány leküzdésében, a stresszkezelésben, a szorongás oldásában, de akár karriertanácsadás miatt is érdemes lehet szakemberhez fordulni. Lehetséges, hogy valakinek a Mentorház művészet terápiás vagy zeneterápiás foglalkozása fogja megadni azt a kikapcsolódást és önfejlesztést, amire éppen szüksége van.

Kevésbé ismert, de nagyon hasznos és a házban is elérhető, a BEMER terápia, valamint az ILF neurofeedback. Előbbi egy fejlett mágneses mező terápia, amely célzott hatással van a test központi funkcióira, javítja a mikrokeringést, ezáltal többek között támogatja az immunrendszert, javítja az állóképességet, kedvezően befolyásolja a koleszterinszintet. A neurofeedback felébreszti az idegrendszer öngyógyító mechanizmusát, új idegsejtek közötti kapcsolatokat hoz létre. A tréning, többek között javítja a memóriát életkortól függetlenül, kiegyensúlyozottá, regeneratívvá teszi az alvást.

Az vagy, amit megeszel – ismerős?

Sokan tisztában vannak azzal, hogy nem megfelelően táplálkoznak, de önerőből nem tudnak rajta változtatni, esetleg valamilyen evési nehézséggel küzdenek.

A Mentorházban segítünk felmérni a problémát, majd egy evésterapeutából, dietetikusból és pszichológusból álló team támogatja a hozzánk fordulókat abban, hogy táplálkozási szokásaikat megváltoztassák és ezzel egy fenntartható egészséges életmódot alakítsanak ki.

A Mentorházban minden egy helyen – személyre szabottan

Ez a ház egyik nagy előnye és erőssége: az érdeklődő – amennyiben szükségét érzi – több szolgáltatást is igénybe vehet helyben, ezáltal időt és nem utolsó sorban pénzt is megtakarít, hiszen nem kell rohangálnia a különböző szakemberekhez. Lehet, hogy először csak a Pilates óránkra jön be, majd fokozatosan felfedezi milyen egyéb területeken tudjuk támogatni a testi-lelki jól létét.

Hát ezt csináljuk mi itt a Mentorházban! Mindenkit várunk szeretettel!