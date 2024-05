Megállás nincs, hisz tíz elnyert megyei TOP Plusz-os pályázat megvalósításra vár. A már megkezdett útfelújítási programunk folytatását teszi lehetővé két, egyenként 200 millió forint értékű pályázat. Ezek közbeszerzése már zajlik, így csak egy lépésre vagyunk attól, hogy a kivitelezőkkel megkössük a szerződést, és további belterületi utak újuljanak meg.

Egy-egy városrész komplex fejlesztését is segítik az említett pályázataink. A Gólyakerti-tó mellett hamarosan már nemcsak sétálhatnak a kisgyermekes anyukák, hanem egy nagy játszótéren vezethetik le a kis örökmozgók a felesleges energiáikat, amelynek a terve már készen van.

Játszótér készül a kis örökmozgóknak a Gólyakerti-tónál

Akik kissé nyugodtabb, a város zajától „mentesebb” pillanatokra vágynak, azok elvonulhatnak a Kegyeleti Parkba, melynek szépítése a közeljövőben folytatódik. Sok-sok növény ültetésével a város üde, zöld szigetévé válik, ahol újabb pihenőhelyeket is kialakítunk. De további terveink is vannak ezzel a területtel. A Hild János parkban átfogó környezetrendezésre, parkosításra kerül sor. Rendezettebbé válik a parkolás, játszótér is épül, egy igazi lakó-pihenőövezet jön létre.

A fiatalokban rejlik a jövő

Az egyik legjobb dolog, ami megdobogtatja az ember szívét, ha nagyon sok babakocsit toló, kisgyermeket kézen fogva vezető anyukát, apukát, nagyszülőt lát a városban. Hisz ez a jövő. Mátészalka nem panaszkodhat, mert a fia­talok szívesen költöznek ide, egyre többen döntenek úgy, hogy itt alapítanak családot. A következő ciklusban a fiatalokra, a családokra még erőteljesebben fókuszálunk.

Nagy váltás a gondtalan gyermekkor, diákélet után a felnőttkor elkezdése. Számos tényezőt mérlegelnek a fiatalok, amikor arra a kérdésre keresik a választ, hogy hol kezdjék el az életüket. Fontos, hogy találjanak megfelelő munkahelyet, nyugodtan, biztonságban nevelhessék gyermekeiket, barátokra leljenek. De az egyik legnagyobb gond a lakhatás.

Munkahelyet találni már nem nehéz a Mátészalkát választóknak. A város cégei folyamatosan fejlődnek, keresik a munkaerőt, a szolgáltatást nyújtó vállalkozások is várják a munkavállalókat. A dolgozni vágyó anyukáknak sem jelent már gondot a kicsik felügyeletének megoldása. Nemrég adtuk át az új önkormányzati bölcsődénket, de az egyházi fenntartású intézmények is elkezdték, vagy hamarosan elkezdik működésüket. Modern, felújított óvodák, iskolák biztosítják a nagyobb gyerekek fejlődését. A Nyíregyházi Egyetemmel kötött megállapodásnak köszönhetően gépészmérnöki vagy csecsemő- és kisgyermeknevelői képesítést már helyben lehet szerezni, de tárgyalások folynak esetleg további szakok indításáról is.

A lakhatás segítésében korlátozottak a lehetőségeink, de úgynevezett. „fecskelakások” kialakításával enyhítenénk ezt a problémát.

Minden olyan beruházást előtérbe helyezünk, amely a fiatalok érdekeit szolgálja. A szülőknek az egyik legmegnyugtatóbb dolog, ha megfelelő a gyermekorvosi ellátás. A régi tüdőgondozó épületének teljes felújításával egy modern gyermekegészségügyi központ jön létre.

Modern Gyermekegészségügyi Központ lesz a régi tüdőgondozó helyén

Méltó körülmények várják majd a kis betegeket, és az itt praktizáló gyermekorvosok is komfortosabban végezhetik munkájukat. A rendelők mellett mozgásfejlesztő terem és szűrővizsgálatokra alkalmas helyiségek is lesznek itt. Ezzel egy hosszú évek óta fennálló probléma végére teszünk pontot.

A városi strandunk is „fiatalodott” az elmúlt években, de még további lehetőségek rejlenek benne. Gondolkodunk azon, hogy a meglévő medencék mellé egy kifejezetten „családi” nagy medencét is építünk.

A jövőre koncentrálni, de a múlt értékeit is megőrizni

Az elmúlt években sokat dolgoztunk azért, hogy a város turisztikai vonzereje növekedjen. A „Fény Városa”, „Hollywood bölcsője” városmarketing-szlogenjeink adták ennek a vázát. Régi főutcánk, a Kossuth utca újjászületéséhez járult hozzá az első villamosított lakóház, a Szalkai-Schwartz ház régi szépségének helyreállítása, amely otthona lett a Tony Curtis kávéháznak és két kiállításnak. Az egyik ezek közül a gyerekek körében népszerű babamúzeum. Adósak voltunk még a zsinagóga felújításával. Az ide betérő Jamie Lee Curtis elragadtatását bizonyítja az az ajánlat, hogy médiaarca lesz a zsinagóga felújítását célzó kampánynak.

Újjászületik a Zsinagóga

Mi azonban nem bíztuk a véletlenre, inkább pályáztunk, ami sikerrel járt. Ennek köszönhetően megvalósul a külső felújítás, valamint kiállító-, bemutató- és vendégfogadó terek is kialakításra kerülnek. A múlt megidézését interaktív elemek segítik. A zsinagóga kertjében a volt rabbiház elemeinek felhasználásával létrehozandó kiállító- és pihenőhely is a zsidó hagyományok megismerését segíti elő.

A város lelke a közössége

Mátészalkán öröm rendezvényeket szervezni, azokra ellátogatni, mert a „megtelt” táblát ki lehet tenni, a hangulat pedig kiváló, legyen szó majálisról, Fényes Napokról, koncertekről, színházi előadásról. Számos felületen tájékoztatjuk a szórakozni vágyókat az eseményekről. A fiatalabb, de az idősebb generáció által preferált online platformokat is használjuk a tájékoztatásra a hagyományosak mellett. A „Mátészalka-A Fény városa” Facebook-oldalon és blogban osztjuk meg a város aktuális történéseit, sikereinket, a programokat, de itt olvashatják a városunkról a médiában megjelenő híreket is.

Úgy igyekszünk alakítani a város életét, hogy minél többet lehessen együtt ez a közösség. A programkínálatunk színes, de a fiatalok részéről többször hangzott el, hogy jó lenne még több, a korosztályuknak szóló rendezvény. A lehetőségeink figyelembevételével igyekszünk a város kulturális életének tervezésénél ezt figyelembe venni.

Mindig figyeltünk és figyelünk arra, hogy milyen álmai, vágyai vannak az itt élőknek, mi teheti Mátészalkát az otthonukat keresők számára még vonzóbbá, és a fejlesztéseinknél, a tervezésnél – természetesen a realitások talaján maradva – ezt sorvezetőként használjuk.

A helyiek többsége büszke arra, hogy Mátészalkán él, számukra ez a hely a világ közepe. Remélem, a jövőben egyre többen gondolják úgy, hogy Mátészalkát, egy nagyszerű, támogató közösség városát választják otthonuknak.