„Meg kell alapoznunk egy élhető, biztos jövőt a csengerieknek.” Forján Zsolt Csenger polgármestere

Az önkormányzatnak korunk gazdasági kihívásaira választ adva a város stabilitását, fejlődését és lakosságát úgy kell szolgálnia, hogy közben meg kell alapoznunk egy élhető, biztos jövőt a csengerieknek és a városunkban felnövekvő nemzedéknek. Kiszámítható jövőt pedig csak megfelelő lakossági szolgáltatásokkal, színvonalas nevelési és oktatási intézményekkel, jól működő szociális ellátórendszerrel, magas szintű egészségügyi ellátással, stabil munkahelyekkel, mindenki végzettségének megfelelő munkalehetőségekkel tudunk biztosítani. Az utóbbi években ezen gondolatok és fejlesztési elképzelések mentén határoztuk el és terveztük meg a város jövőjének irányvonalát. A felmerülő lakossági igényeknek megfelelően mind a szolgáltatások, mind a komfortosabb, esztétikusabb, élhetőbb, városias környezet kialakítása tekintetében sokat léptünk előre, amit a mára már megvalósult beruházások kézzelfoghatóan bizonyítanak. Ilyen a járási székhely visszaállítása, a járóbeteg-szakellátó központ, az új buszpályaudvar, a városi uszoda, a járási tan­uszoda, a tűzoltólaktanya, a Támasz-pont létrehozása, az új bölcsőde megépítése és bővítése, a bel- és külterületi utak felújítása, az intézményi energetikai fejlesztések, és szerencsére a teljesség igénye nélkül, sokáig folytathatnám még a felsorolást.

Mindenki örül az új bölcsődének

Gazdasági fellendülés

2017 májusában a miniszterelnök úrral folytatott személyes megbeszélés eredményeként 650 millió forint támogatási összeget kaptunk, amiből egy új ipari részt alakítottunk ki, infrastrukturális fejlesztésekkel, ami az új befektetők érkezésével hatalmas gazdasági fellendülést fog jelenteni a város életében. A kormány támogatásának köszönhetően sikerült fejlesztenünk az ipari park infrastruktúráját a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program I. és II. ütemére is sikeresen pályázva, ezen keretek között épülhetett meg az új 400 négyzetméteres üzemcsarnok, melyben már egy helyi vállalkozás elkezdte a működését. A jövőben bővíteni szeretnénk az ipari park területét, valamint 2 új, egyenként 1000 négyzetméteres gyártócsarnokot tervezünk építeni, munkahelyteremtési szándékkal. Kialakítottuk a megfelelő infrastruktúrát, így mára már többhektárnyi területet tudunk kínálni a befektetőknek, logisztikára, raktározásra, mezőgazdasági termékek feldolgozására vagy akár összeszerelő üzemek, gyárak építésére. Az ipari park fejlesztésével és további üzemcsarnokok megépítésével teljesen új alapokra helyezzük a befektetésösztönzést, hogy minél több, a városba érkező vállalkozás által lehetőségeket teremtsünk új munkahelyek létrehozására. Nem könnyű feladat ez egy önkormányzat számára, de mint ahogyan eddig sem adtuk fel, ezután is ezen célok eléréséért dolgozunk, közösen, a lakossággal együttműködve. Közművesítettük az ipari parkunkat, épül egy közel 700 fő részére állandó, biztos munkahelyet teremtő büntetés-végrehajtási intézet, mely Csenger járásban betöltött központi szerepét, fejlődését és jövőjét fogja erőteljesen meghatározni az elkövetkezendő évtizedekben.

A buszpályaudvar új, impozáns épületének átadóünnepsége

Nagyszabású tervek

A jövőt illetően is sok tervünk, elképzelésünk van Csenger fejlődésével kapcsolatban. 200 millió forint támogatási összeget nyertünk a belterületi utak felújítására, valamint a napokban tettük le a mezőgazdasági aszfaltút alapkövét, melynek megépülésével tehermentesíteni tudjuk a városközpont útjait a mezőgazdasági gépek forgalmától, ezzel is biztonságosabbá téve a közlekedést és segítve a mezőgazdasági vállalkozók közlekedését. Az új aszfaltút 298 millió forint támogatási összegből és 5% önerőből épül meg, és további mezőgazdasági utak építését is tervezzük a jövőben kiírásra kerülő pályázatok benyújtásával.

Szeretnénk megvalósítani a körforgalmat Csenger főterén, egy már nyertes pályázatunk által, a városközpont közúti forgalmának biztonságosabbá tétele céljából, és ezzel egy időben több halszálkás parkolóhelyet kialakítani a régi buszpályaudvar területén.

Egy átlagos munkanapon mintegy négy-ötszáz utas fordul meg az állomáson a 38 induló és ugyanennyi érkező járat jóvoltából

Természetesen évről évre folytatjuk a belvízelvezető csatornák és a járdák építését és felújítását városszerte, és bővíteni kívánjuk a kerékpárút-hálózatot a Rákóczi és Tisza utcákban. A fiatalok támogatására és segítésére új lakópark építését és új utcák nyitásával új építési telkek kialakítását tervezzük.

Készülve a megnövekedett ipari igények kielégítésére, növelni fogjuk a szennyvíztisztító telep befogadási és tisztítási kapacitását. Energetikai fejlesztésekkel tesszük még takarékosabbá intézményeink működését, és 500 millió forint összegű nyertes pályázatnak köszönhetően létrejöhet az óvoda komplex felújítása.

Szolgáltatóházat fogunk létrehozni a régi tsz-iroda épületében, energiatakarékos megoldásokkal, napelemekkel és hőszivattyúval felszerelve, ahol az első szárny­ban helyet kap majd a falugazdász-hálózat irodája, tárgyalóhelyiséggel és ügyfélváróval, az épület másik részét pedig igénybe veheti majd a szociális ellátóhálózat, a Gyermekesély-program iroda, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a Biztos Kezdet Gyerekház és a családsegítő központ. Ezen túl szeretnénk bővíteni a bentlakásos idősek otthonát, hogy növelni tudjuk a férőhelyek számát.

Egyre zöldebb város

Még idén elkezdjük új játszóterek építését a városban, és teljes körűen felújítjuk, biztonságossá tesszük a már meglévőket; folytatjuk a város közparkjaiban és közterületein a fásítási és zöldítési programot.

A temetőkertben elkezdett fejlesztéseket az önkormányzat a jövőben is folytatni kívánja kamerarendszer telepítésével, a földutak térkövezésével, valamint a világítás bővítésével.

Már az idén is komoly eszközfejlesztést hajtottunk végre az egészségügyben, de a járóbetegközpont eszközparkjának fejlesztése továbbra is prioritást élvez, így a jövőben is minden lehetőséget és pályázatot kihasználunk a lakosság minőségi egészségügyi ellátásának érdekében. Ehhez kapcsolódóan az egészségmegőrzés és a gyógyítás fontosságát előtérbe helyezve szeretnénk egy termálkutat, mely felszínre hozná a Csenger alatt rejtőző gyógyvizet, amit ezenkívül az intézmények fűtési költségeinek csökkentésére is tudnánk használni. Szintén az egészségügyhöz kapcsolódva, tervezzük a mentőállomás átépítését és felújítását, valamint egy rohamkocsi szolgálatba állítását a csengeri körzet betegeinek ellátása érdekében. Hamarosan együtt örülhetünk az M49-es út megépülésének is, amely újra visszakapcsolja majd Csengert az őt megillető országos és nemzetközi vérkeringésbe, gazdaságilag, infrastrukturálisan és közigazgatásilag egyaránt, új lehetőségeket teremtve Csenger és térsége számára. Az eddigi sikerekhez és elért eredményekhez köszönöm Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr és rajta keresztül a magyar kormány segítségét, valamint a képviselő-testület, a kollégáim és a lakosság támogatását.