2021. szeptember 1-jével Nyírbogát város lett

Fotó: Bakos Zsolt

Várossá válás

Elsődlegesen az ehhez szükséges intézményhálózatot, a szolgáltatások rendszerét hoztuk létre. Településünk az elmúlt években olyan fejlődésnek indult, ami nemcsak a vármegyénkben, hanem országosan is ritkaság számba megy. Nem véletlen, hogy három évvel ezelőtt elnyertük a városi rangot. Nyírbogátot 2021. szeptember elsején avattuk várossá, a több évtizedes kemény munkának ekkor érett be a gyümölcse. Most, amikor egyre többen választják otthonuknak Nyírbogátot – hisz nagyon sok kisgyermekes család, vagy családtervezés előtt álló fiatal pár, szülő költözött ide az elmúlt években –, a népességünk nem csökken, hanem örömünkre beindult a lakosságszám növekedés. Azt mondták, hogy azért választották Nyírbogátot, mert azt látják, hogy a város szépen fejlődik, minden kéznyújtásnyira megtalálható és elérhető, ami egy gyermekes családnak a szükségletei: például modern bölcsőde, óvoda, jól működő védőnői szolgálat, Biztos Kezdet gyerekház, felújított iskola és intézményrendszer, és az útjaink is szépen karban vannak tartva. Nyírbogáton nincs földút, minden utunk szilárd aszfaltburkolattal rendelkezik. Intézményrendszerünk minden korosztály igényét kielégítve stabilan működik. Az idősotthonunk is megújult és a kor színvonalának megfelelő ellátást nyújt. Sokan szeretik és használják a kiépített, biztonságos közlekedést nyújtó kerékpárút hálózatot is. Ehhez szeretnénk a jövőben kerékpáros turisztikai attrakciókat kiépíteni, ami Nyírbogát turisztikai vonzerejét emelni fogja a jövőben, hiszen Debrecentől Szatmárnémetiig tartó kerékpáros úthálózat része vagyunk. Illetve összekötöttük Nyírbogátot Máriapóccsal és ezt szeretnénk még jobban kihasználni.

Bogát vezérnek, településünk névadójának tiszteletére szobrot állítottunk

Fotó: Bakos Zsolt

Pezsgő élet

A mi Nyírbogátunk szép, biztonságos és további fejlődésre képes kisváros. Mindig figyeltünk arra, hogy egy beruházás csak akkor ér valamit, ha azt belakjuk, ha célt adunk neki. Így generációkon átívelő biztonságot nyújtunk minden lakosunknak, az egészen kicsiktől kezdve az idősebbekig. A tehetségeinket felkaroljuk, motiváljuk, ösztönözzük, mert tudjuk, hogy a városunk hírnevét ők öregbíthetik. S mindeközben nem feledkezünk meg arról sem, hogy a közösségeink azok, amelyek éltetnek egy települést. Büszkék vagyunk arra is, hogy Nyírbogáton tudunk építeni a közösségeinkre is. A civil szervezeteink, egyesületeink cselekvő közösségek. Pezsgő a kulturális élete is Nyírbogátnak, színházi előadások, szórakoztató esték, zenés mulatságok színesítik a mindennapokat, hétvégéket. Természetesen ápoljuk a hagyományainkat, és megtartjuk az ünnepeinket is.