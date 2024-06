Mi is hozzá jártunk enni, nagyon egyedi és különleges volt a városban. A Rigó utcai pékségben pedig Timkó Jani bácsi találta ki, és ott kezdték el ezt a nagyobb, kicsit édeskés gyros kiflit sütni. Akkor még kifejezetten csak a gyros árusok részére, ami azóta már a város egyik jelképévé vált. Természetesen mi is kifliben készítjük a gyrost, de kérhetik pitában is a vendégek, vagy akár többféle és több méretű tálak közül is lehet választani