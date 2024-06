Büszkék lehetünk arra, hogy a szigorú és fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzatunk pénzügyi és gazdasági helyzete stabil, hitele, tartozása községünknek nincs. Gazdasági helyzetünkre való tekintettel, olyan pályázati forrásokat is igénybe tudunk venni, amikhez például 5-10-15 százalékos önerő szükséges. A 100%-os intenzitású támogatásoknál is számolnunk kell a saját erő hozzáadásával, hiszen a megvalósítás során merülnek fel olyan reális igények, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Fejlett infrastruktúra

Polgármesterségem alatt így sikerült teljesen felújítani intézményeinket: óvoda, egészségház, gondozási központ, művelődési ház, teleház, szolgálati lakások, iskola, ravatalozó, és megépítettük az urnafalat is. Településünk nagy lemaradást pótolt önkormányzati útjaink építésével és felújításával. Sikerült hat utcát teljesen új aszfaltborítással ellátni 3,2 km hosszan, és teljes útburkolat-felújítást is el tudtunk végezni hat darab utcában 3,4 km hosszan.

Jelenleg is vannak folyamatban lévő projektjeink, mint a polgármesteri hivatal épületének korszerűsítése, közösségi tér kialakítása tájházzal, és a szolgálati lakásunk tetőhéjazatának cseréje is folyamatban van.

Továbbra is azon dolgozunk, hogy Pócspetri töretlenül haladjon azon az úton, amit kijelöltünk településünk minél komfortosabbá, élhetőbbé tételére.

Tamás György

polgármester