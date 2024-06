Egyedi kormányzati támogatásban részesültünk 2020-ban, és ebből számtalan beruházás valósult meg, csak hogy a legfontosabbakat említsem: megépült a régi védőnői szolgálat épületének helyén két új orvosi rendelő, egy labor, közösségi helyiségek, mozgáskorlátozottaknak lifttel, és nagyon nagy előrelépés, hogy egy mentési pont is létrejött. Egy mentőautó és kétfős személyzet állomásozik napi 12 órában jelen pillanatban, akik azonnal ki tudnak vonulni a sürgős esetekhez.

Öt év eredményei

Fontos számunkra, hogy a fiatalok nevelése is megfelelő körülmények között történjen, ezért újítottuk fel az összes óvodánkat, ahol 21. századi körülményeket biztosítunk. Ezen túlmenően tudtuk erősíteni a közösségi életünket, a sport terén eredményeket értünk el, fizioterápiás eszközöket és röntgengépet vásároltunk és a fizioterápiás ellátást az önkormányzat a saját kezébe vette és rendkívül sikeresen végzi ezt a feladatot, ahogy fogja hamarosan a járóbeteg szakellátást is. Az elmúlt öt esztendőben ötven út újult meg, a hozzájuk tartozó padkákkal együtt. Ebben vannak külterületi utak is, amire rendkívül büszke vagyok, hiszen ezeket a gazdákkal közösen összefogva hoztuk létre, az önerőt ők biztosították. Természetesen az útfejlesztések nem állhatnak meg, folyamatos karbantartás és felújítás szükséges.

Az ötéves ciklusban két gyalogátkelő helyet is megépítettünk, az egyiket a 36-os főút és az Ifjúsági út kereszteződésébe, ahol az iskolába járó gyerekek, szülők nem tudtak biztonságosan átkelni az úttesten. Ami még kiemelkedően fontos, Tiszavasvári teljes területén modern, energia hatékony közvilágítás működik, közel 1300 lámpatestet cseréltünk ki, így 40 százaléknyi energiamegtakarításunk keletkezett. Ahol még a célok tekintetében kiemelkedő eredményt értünk el, az az idegenforgalom és turizmus, hiszen egyedi támogatást kaptunk arra, hogy egy 50 szobás gyógyszálló, egy családbarát wellness szálloda épüljön Tiszavasváriban.

Az első lépést megtettük, engedélyes tervekkel rendelkezünk, megvan a kivitelező is, és ehhez most közel 5 milliárd forintnyi kormányzati támogatásra lenne szükség, hogy megvalósulhasson a várva várt idegenforgalmi áttörés, a gyógyszálló megépítése. Természetesen gondolkodunk további turisztikai attrakcióban, szeretnénk a strandot, az ifjúsági táborunkat és a közösségi életünket is továbbfejleszteni. Komoly előrelépések történtek a Lidl áruház megépülése érdekében, és nagyon szeretnénk elérni a városon keresztülhaladó 36-os út felújítását az elkövetkező esztendőkben.