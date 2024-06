Vilmos István – Vállaj község polgármestere

Ennyi idő alatt már megszokhatták a helyiek, hogy én a tettek embere, a mindennapos munka híve vagyok. Feladatok szerencsére vannak bőven, a hosszú évek munkájának a gyümölcsét folyamatosan élvezhetik a Vállajon élők, ezekről már többször is számot adtam. Régen várt beruházások és fejlesztések tették egyre élhetőbbé a települést. Nehéz lenne ezt mind felsorolni, de aki a közösségi oldalamat követi, részletesebb tájékoztatást kaphat az elmúlt közel 20 év eredményeiről. Mindig a település fejlődése, az egyre élhetőbb körülmények kialakítása volt és lesz is a célom, természetesen a helyiek igényeit figyelembe véve. A választások közeledtével egy polgármester mindig végiggondolja nemcsak az előző éveket, hanem én, mint négy ciklus óta regnáló polgármester, az elmúlt 18 év beruházásait a településen.

Folyamatos fejlesztés

Az akkori vállalásaim közül kiemelném a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését és felújítását, terveztük az Ágerdei út korszerűsítését, aztán egy önkormányzati ingatlannak a rendbetételét, a járdahálózatunk fejlesztését, közutak karbantartását, felújítását, közösségi tér, szálláshelyek kialakítását, illetve a közvilágítás modernizálását. Ezek mindegyike már gazdagítja Vállaj mindennapjait. Ez ilyenkor elégedettséggel tölti el az éppen regnáló polgármestert. De a vállalások mellett nyertünk egyéb pályázatokat is. Így az új orvosi rendelőnket új műszerekkel láttuk el, és bővítettük a parkolóját is. Bővítettük a térfigyelő kamerarendszerünket, a horgásztó környékét megújítottuk. Az orvosi szolgálati lakást, illetve a hozzátartozó garázst és irattárat felújítottuk, az óvodai konyhánkba új eszközöket vásároltunk, a növekvő óvodai létszámunk miatt új óvodai bútorokat szereztünk be. Pályázatból az óvodai játszóudvart is bővítettük játékokkal. Létrehozzuk a legkisebbek örömére a környék legnagyobb játszóterét is, aminek most zajlik a kivitelezése.