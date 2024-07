A feldolgozott gumihulladékokat energia termelésre a hazai energetikai hasznosítóknak értékesítjük. A feldolgozási kapacitásunk dinamikusan növekszik 2015-től. A beérkezett hulladékok feldolgozásig 12.000 nm-es betonozott területen típusonként elkülönítve tároljuk. A hulladékok feldolgozása egy 1.600 nm-es csarnokban, zárt módon történik. Cégünk 2016-tól a magyarországi gumiabroncs forgalmazóknak és gyártóknak nyújt egyéni hulladékkezelési szolgáltatást, melynek keretében energetikai hasznosításra készítjük elő a használt gumiabroncs hulladékokat. Egy új fejlesztés keretében 2021-ben gumi­granulátum készítő gépsort szereztünk be, melynek köszönhetően a gumihulladékok anyagában történő hasznosítását is el tudjuk végezni. Tíz évvel ezelőtt négy fővel indult a vállalkozásunk, most 29 családnak biztosítunk megélhetést. Dolgozóink munkába járását is segítjük, minden nap szállítjuk őket reggel és a munkaidő után is