Bérszámfejtő

A bérszámfejtők kiemelten fontos szerepet játszanak a vállalatok mindennapi működésében, hisz a munkavállalók munkaóráinak és béreinek pontos elszámolásáért felelnek. Mindez egy meglehetősen összetett procedúra, ami magában foglalja többek között a bérek és a különböző juttatások számfejtését, a béreket érintő befizetendő kötelezettségek nyilvántartását, valamint a jelenléti ívek vezetését is.

Munkájuk számtalan adminisztratív tevékenységgel is együtt jár, amelynek részeként kiállítják a bérlapokat, nyilvántartják a szabadságokat és betegszabadságokat, kezelik a munkaszerződéseket és annak módosításait, valamint adott esetben a kilépési dokumentumokat is.

Feladataik tehát igencsak összetettek, amelyek nem csak a releváns bérszámfejtői végzettség meglétét, hanem naprakész számviteli és munkajogi, illetve magas szintű MS Office ismereteket is megkívánnak. Azok, akik viszont mindezekkel rendelkeznek, kiváló esélyekkel böngészhetik az álláspiacot, akár Mezőkövesd és környéke vonatkozásában is. A MezokovesdAllas.hu kínálatában ugyanis mondhatni rendszeresek a bérszámfejtői álláshirdetések, megannyi lehetőséget teremtve az elhelyezkedésre: https://mezokovesdallas.hu/allasok/penzugy-szamvitel-kontrolling.

Könyvelő

A könyvelői pozíciók szintén a gyakran elérhető pénzügyi és számviteli álláslehetőségek sorát erősítik. Esetükben szintén egy komplex feladatkörről beszélhetünk, amelynek a számlák ellenőrzése és rögzítése, a hatóságok felé történő adatszolgáltatás, valamint különböző pénzügyi jelentések készítése egyaránt a részét képezik. Ha pedig már a jelentéseknél tartunk, külön megemlítendő az éves beszámoló összeállítása és elkészítése is, ami a könyvelőknek egy kiemelt feladata.

Ezenkívül folyamatos kapcsolatban állnak a vállalkozás vezetőjével: elkészítik az általa kért pénzügyi kimutatásokat, továbbá tájékoztatják a vállalkozást érintő számviteli változásokról. Feladataik összetettségéből és szakmaiságából adódóan a pozíció betöltéshez alapvető követelmény a mérlegképes könyvelői végzettség, ami mellett különböző könyvelői szoftverek és az MS Office programok ismerete is általános elvárás szokott lenni. Ha pedig az adott cég nemzetközi környezetben is tevékenykedik, abban az esetben a (főként angol) nyelvtudás is megjelenhet a szükséges feltételek között.