A Magyar-Turán Alapítvány által életre hívott Magyar-Turán Szövetség 2024-ben, augusztus 09. és 11. között rendezi meg a Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlés ünnepét Bugacon, amely a Kárpát-medence legnagyobb hagyományőrző ünnepe, és egyben a hun és türk tudatú népek legnagyobb világtalálkozója. A 2024-es Kurultaj új programelemekkel és nagyszabású új tudományos kiállításokkal várja az ősi magyar múlt, illetve a turáni rokon népeink kultúrája iránt érdeklődő látogatókat.

A Kurultaj a magyar ősöknek és a magyar történelem nagy alakjainak állít emléket, és olyan összekötő kapoccsá vált, ami az egész Kárpát-medencei magyarságot egyesíteni tudja. Az ünnep az sztyeppei lovas-nomád népekkel való rokonság révén egy nagy törzsi gyűlés, a magyarokkal rokon keleti népek kulturális találkozója is. A háromnapos Kurultajon 25-nél több rokon nemzet lesz jelen, és több mint 50 olyan program kerül megrendezésre, melyen a hun–türk tudatú népek képviselői kultúrájából adnak ízelítőt. A Turán Szövetség hívására száznál is több csapat érkezik Bugacra, ahol képviseltetik magukat Erdély, Kárpátalja, a Felvidék és a Délvidék hagyományőrzői is.

Az ünnepségen hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek és lovas vetélkedők, íjászprogramok, a magyar–hun–avar örökséget bemutató kiállítások, népzenei programok tekinthetők majd meg.

A már állandósult programelemek mellett számos újdonságot is tartogatnak a szervezők

A közkedvelt programelemek mellett, a 2024-es rendezvényen számos újdonság várja a látogatókat (az új tudományos ismeretterjesztő kiállítások, előadások és az új színpadi fellépők mellett).

Az egyik leglátványosabb egy nomád esküvő, ahol egy elképzelt jelenetben elevenedik meg egy nomád házasság, annak minden érdekes elemével, melyből itt-ott visszaköszönnek a máig élő magyar néphagyomány egyes elemei is, a lánykéréstől a lányrabláson át az esküvői szertartásig és ünnepi lakomáig.

További újdonság a megújult vásár. A kézműves vásár már több mint egy évtizede Magyarország egyik legnagyobb és legszínvonalasabb kézműves vására, ahol a korabeli mesterségek a gyakorlatban is bemutatkoznak, de ugyanakkor a hagyományos elemek XXI. századi továbbéltetése is helyet kap.