Konyhai kisegítő

A konyhai kisegítői pozíciók azon vendéglátós álláslehetőségek sorát erősítik, amelyek releváns tapasztalatok nélkül is betölthetőek. Betanított munkavégzéséről van ugyanis szó, így semmilyen előzetes ismeretekre nincs szükség az esélyes pályázásához. Ezen pozíciók megpályázása pedig több fronton is megvalósítható, köztük a FuzesabonyAllas.hu felületén keresztül is, ahol időről időre feltűnnek konyhai kisegítő pozíciók a kínálatban.

De mik is azok a betanított feladatok, amelyekkel a pozíció betöltői számolhatnak? A takarítás, a mosogatás és a konyhai berendezések tisztán tartása például valamennyi esetben a megkerülhetetlen felelősségek közé tartozik, ami a szakácsoknak nyújtott segítői feladatokkal is kiegészülhet.

Ilyen lehet többek között a nyersanyagok tisztítása, pucolása és aprítása, az ételek tálalása, valamint a szükséges eszközök munkaterületre szállítása. Összességében tehát egy gyorsan megtanulható pozícióról beszélünk, ami ugyanakkor jó állóképességet, együttműködő készséget és a gyors, dinamikus munkavégzés képességét igényli a munkavállalóktól.

Pultos-felszolgáló

Szintén a gyakran elérhető és egyúttal könnyen betölthető pozíciók sorát erősíti a füzesabonyi pultos-felszolgálói munkalehetőségek is. Sok esetben ugyanis ezen állások kapcsán sem előírás a releváns tapasztalat és képzettség, bár kétségkívül nagy előnyt jelenthet a kiválasztás során.

Már csak azért is előny lehet a vendéglátásban szerzett jártasság, mivel a pozíció feladatköre meglehetősen összetett. Végtére is a pozíció betöltőinek egyszerre két szerepkörben kell helytállniuk: pultosként és felszolgálóként. Ennek értelmében a pultos-felszolgálók feladatai között lehet említeni a rendelések felvételét, a megrendelt italok és egyszerűbb ételek elkészítését / szervírozását, a fizettetést és természetesen a munkakörnyezetünk rendben tartását is.

A munkakör tehát igencsak sokrétű, ugyanakkor rendkívül értékes tapasztalatokkal szolgálhat, ami a későbbi feljebb lépést is segítheti. A helytálláshoz ugyanakkor vendégközpontú hozzáállásra, kiváló kommunikációs képességekre, munkabírásra és rugalmasságra is szükség van.