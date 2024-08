Irodai adminisztrátor

Az adminisztrációs álláslehetőségek esetében egyértelműen az általános irodai adminisztrátor pozíció számít a leggyakrabban előforduló pozíciónak. A munkakör Siófok vonatkozásában is időről időre felbukkan a kínálatban, ahogy azt egyébként a régió álláspiacával foglalkozó SiofokAllas.hu weboldala is megerősíti. Itt már több alkalommal is találkozhattak irodai adminisztrátori hirdetésekkel a látogatók a siófoki adminisztráció, irodai munka álláshirdetés kategórián belül.

A pozícióra jellemző, hogy meglehetősen változatos és széleskörű feladatokkal jár. Mindez persze nem csoda, hisz az irodai adminisztrátorok a mindennapi irodai működés zökkenőmentességében játszanak kulcsszerepet. Ennek értelmében kezelik a céges iratokat, naprakészen tartanak táblázatokat, elvégzik a postai ügyintézést, kapcsolatot tartanak az ügyfelekkel és a szállítókkal, sőt, olykor pénzügyi adminisztrációt is végeznek.

A munkakör tehát a sokoldalú, kommunikatív, precíz és pontos munkavállalók számára lehet ideális választás, akiknek nem okoz gondot a táblázatkezelés, az adatbevitel vagy akár a kapcsolattartás. Na, meg persze rendelkeznek legalább középfokú végzettséggel és hasonló szintű (főként angol) nyelvtudással.

Raktári adminisztrátor

Adminisztrációs feladatok a raktárakban is akadnak bőven, amelyek ellátása céljából gyakran külön raktári adminisztrátorokat is alkalmaznak a cégek. A pozíció betöltőinek feladata, hogy naprakészen tartsák a készletnyilvántartásokat, rögzítsék a be- és kimenő árukat, kezeljék az árumozgással kapcsolatos dokumentációkat, továbbá belsős és külsős kommunikációt is folytassanak.

Utóbbi egyúttal azt is jelenti, hogy raktári adminisztrátorok általában a cég logisztikai munkatársaival, illetve a külsős beszállítókkal is kapcsolatot tartanak. Munkájukhoz raktárkezelő szoftvereket és vállalatirányítási rendszereket használnak, így esetükben is alapvető fontossággal bírnak a magabiztos számítógépes ismeretek. Ezenfelül pedig a logisztikában való jártasság, némi raktározási tapasztalat és a csapatban való együttműködés készsége is a fontosabb elvárások között szokott helyet kapni a hirdetésekben.