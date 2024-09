Mire jó a műanyag pohár?

A többször használható műanyag pohár egy rendkívül könnyen használható termék, mely alig érezhető súlyával bárhová nagy mennyiségben is egyszerűen szállítható. Születésnapi partik, fogadások, csapatépítők alkalmával ideális választás, mivel több száz fő kiszolgálására is alkalmas.

A Bunzl kínálatában található újrahasználható műanyag poharak praktikus választásnak bizonyulnak, mivel nem törnek el, és többféle tetőt választhatsz melléjük. Az újrahasznosított anyagokból készült pohártetők megóvják az italt a kiloccsanástól, a vendéget pedig a balesetektől.

Az újrahasználható poharak kímélik a környezetet, mivel így sokkal kevesebb hulladékot termelünk. Vendégeidet is érdemes arra biztatni, hogy ne dobják ki azonnal a tartósabb műanyagból készült poharukat egy használat után.

Stílus és dizájn

A Bunzl poharait elláthatod egyedi mintákkal, sőt saját márkádat is reklámozhatod velük! A shaker poharak kiválóan mutatnak egy izgalmas logóval az oldalukon, de az italautomatákban használt műanyag poharakat is személyre szabhatod. Ehhez nem kell mást tenned, mint megosztanod a Bunzl csapatával a logódat, mintádat, ők pedig megcsinálják neked az emblémázást. Hidd el, vendégeid szája is tátva fog maradni!

Multifunkcionális műanyag pohár

A műanyag pohár hasznos és sokoldalúan használható termék, amely ár-érték arányban is pénztárcabarát. A klasszikus szerepén kívül használhatod reklámfelületnek is, többször használható jellege pedig lehetővé teszi, hogy másképp használd fel újra. A pohár típusától függően szervírozhatsz benne forró italokat (kávé, tea), alkoholos italokat, gyümölcslevet vagy vizet. Italautomatában pedig szabályozhatod az adagolásukat is.

A Bunzl-től nagy mennyiségben is rendelhetsz, amit rövid határidőn belül kézhez is kapsz, így nem kell aggódnod amiatt, hogy nem tudsz időben italt felszolgálni a vendégeknek.

Könnyű, akárhányszor újrahasználható és testre szabható - ez a műanyag pohár három legnagyobb előnye. Profi szakértelem, kiváló minőség és ügyfélközpontúság - ez pedig a Bunzl!