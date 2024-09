Itt is ugyanaz a helyzet, mint a processzor esetében: komolyabb játékokhoz, vagy grafikai feladatokhoz érdemes még több, 32 vagy 64 GB RAM-ot tervezni a gépbe.

Videókártya, azaz GPU

Bár a legtöbb modern processzor már elérhető integrált videókártyával, bizonyos esetekben ez kevés lehet. Ilyen például, ha full HD vagy 4K felbontású videókat néznénk, 3D modellezést végzünk, vagy videókat is szerkesztünk. De a játékok futtatásához is kevés lesz az integrált GPU - így, ha ilyen feladatokat tervezünk, érdemes külső, azaz dedikált videókártyát is tenni a PC-be.

A legtöbb feladathoz elég egy középkategóriás modell, de ha a legújabb játékokkal játszanánk, válasszunk a konzolokból ismert Ray Tracing technológiát is tudó GPU-t.

Adatok tárolása: a kombinált megoldás a legelőnyösebb

Ma már minden számítógépbe terveznek SSD meghajtót, amelyről rendkívül gyorsan lehívhatók az adatok. A technológia ára azonban még mindig magas, ezért érdemes kombinált rendszer mellett dönteni. Így a gyors rendszerindításért és az alkalmazások betöltéséért az SSD felel: a 256 GB kapacitású már elegendő arra is, hogy ezen a meghajtón legyenek a leggyakrabban használt fájljaink is.

A többi, keveset használt fájlt pedig tárolhatjuk egy hagyományos HDD-n, azaz merevlemezen, amelynek ára lényegesen alacsonyabb.

Csatlakozók és bővíthetőség

Győződjünk meg arról, hogy a számítógép rendelkezik elegendő USB porttal, HDMI vagy DisplayPort kimenetekkel a különböző perifériák és kijelzők csatlakoztatásához. Figyelembe kell venni a bővíthetőséget is, például szabad RAM foglalatokat és PCIe slotokat, hogy későbbiekben fejleszteni tudjuk a gépet.

Összefoglalva a fentieket, a PC kiválasztására szánjunk egy kis időt, írjunk fel mindent, amire (akár hosszú távon is) esetleg használnánk a gépet. Így az új konfiguráció hosszú ideig kiszolgál majd minket és hűséges társunk lesz.