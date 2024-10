Fogai elvesztése után rengeteg páciensünk kivehető fogsorok viselésére kényszerül. Vannak, akik egyszerű és gyors adaptációval megszokják a viselését és annak használatát. Sok esetben nem is az anatómiai viszontagságok vagy az elkészítés minősége befolyásolja a viselhetőséget, hanem sokszor emberi tényezőkön múlik. A legtöbb panasz az alsó kivehető pótlással van, mert annak viselése a legnehezebb. Kisebb a tapadási felület, de ott a nyelvünk is, ahogy az ajkunk mozgása is kedvezőtlen lehet az alsó fogsor viselésénél. Kellő kitartással és türelemmel még ilyen kedvezőtlen feltételek mellett is sokan képesek a kivehető fogsoraikat használni

– beszélt a hagyományos kivehető fogpótlásokról dr. Homoki Sándor, a Smile Design Center főorvosa, aki szerint leginkább azok tudják értékelni a BPS-fogsorok előnyeit, akik viseltek már kivehető fogsort, és érzik a különbséget a viselhetőségben és használatban.

Mi is ez a speciális BPS technológia tulajdonképpen?

A „Biofunctional Prosthetic System”, azaz a BPS egy új generációja a kivehető fogpótlásoknak. Egy speciális tudást igényel, mind fogorvosi, mind fogtechnikusi részen. Az Ivoclar cég fejlesztette és dolgozta ki, a technológiát hazánkba Rátonyi József fogtechnikusmester hozta be, aki nemzetközi szinten azóta oktatja is ezt. Egy belső képzés során jutott el a technológia a klinikánkra, azóta én magam is használom és fejlesztem a szakmai tudásom ezen a területen. A BPS-fogsorok a jobb és erősebb rögzítés érdekében a szájüreg izomzatait és a nyálkahártya elhelyezkedéseit használja ki. A megfelelő tapadást nemcsak a jó lenyomatnak, hanem köszönhető magának a technológiának is, amely arra van kiélezve, hogy funkcionálás közben mintázza le a szájképleteket, ami a későbbiekben, a fogsor kialakításában is megjelenik. Ez a szájképlet mindenkinél más és más: családon belül sincs két egyforma szájüreg, így nincs két egyforma eset sem.

Miben különbözik a BPS-fogpótlás a hagyományos fogsoroktól?

Az elkészítés első lépése a szájüreg analizálása, mikor megvizsgáljuk a mozgó és elmozdítható nyálkahártyákat, a csontos alapot az alveolus mentén, és a különböző szájképleteket, a lenyomatvételt pedig speciális lenyomatkanalakkal végezzük. A kétrétegű alginát-lenyomatvétel során megkapjuk az anatómiai lenyomatokat, majd egy „centryc try” harapásrögzítővel rögzítünk egy hozzávetőleges harapási viszonyt. Ezt követően a fogtechnikai laborunkban elkészülnek az egyéni lenyomatvételi kanalak, amelyekbe bele van építve a gnatométer „M”. A rendelőben egy különböző rétegezésű szilikonlenyomat készül, ennek a különlegessége, hogy egy zárt szájüreges lenyomat, és a pácienseknek különböző ajak- és nyelvmozgásokat kell elvégezniük, mint például csücsörítés, vicsorítás, nyelvmozgások jobbra-balra. Miután a beszédpróba is megtörtént, egy újabb különleges eljárási folyamat következik, mégpedig a centrális reláció meghatározása. Ennek fontosságáról majd egy külön cikkben fogunk írni. Lényege, hogy minden egyes nagyobb fogpótlás esetében mérhetetlenül fontos folyamat, mely az állkapcsok egymáshoz való térbeli viszonyát határozza meg. Ugyanezen a napon még a fogszínt és a fogformát is meghatározzuk, mégpedig a „Phoneres” foggarnitúrákból, melyek különlegessége, hogy nagy kopásállóságúak, és van bennük „Bleach” fehér szín, azaz a legfehérebb színekből is választhatnak a páciensek. Egy következő, már rövidebb vizit során megnézzük, a fogfelállítás hogyan is néz ki a szájüregben: ekkor még van lehetőség módosítani a fogak állásán, majd a következő alkalommal már át is tudjuk adni a kész fogművet pácienseinknek.