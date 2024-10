És hogy miként működik a fogtechnikai eljárás? A rendelői digitális lenyomatvétel után percek alatt eljut az információ a fogtechnikához, ahol hozzá is kezdenek a szintén digitális tervezési munkához. Ezután következik a legyártás, amit egy fehér, puha tömbből egy több tengelyen forgó faragógép kifarag, majd egy speciális kemencében ezer fok fölé hevítik, mialatt összezsugorodik és megkeményedik. Némi kidolgozást, glazúrozást követően már használható is a korona.

Ügyes kezű fogtechnikus

A porcelánból készült, vagy más néven fémkerámia fogpótlások esetében az alapot egy fémváz képezi, és csak ennek elkészítése után borítja be a fogtechnika különböző rétegekben porcelán anyaggal a fémvázat. Ma már ez bonyolultabb technológiának számít, mint egy cirkonfog elkészítése. Ahhoz, hogy a labor szépet alkosson, a különböző rétegek miatt többet kell lecsiszolni a fogból, amihez ügyes kezű fogtechnikusra van szükség. Előnye az lehet, hogy nagyobb áthidalások készíthetőek belőle, de mindenképp figyelembe kell venni a pillérfogak terhelhetőségét is.

Miután megkapta a páciens az árajánlatot és a tervet, és már a kezelőszékünkben ül, megkapja az érzéstelenítőt, kényelmes pozícióba fektetjük, és hozzákezdünk a fogak preparálásához. Ezt követően a lenyomatvételt végezzük el, ami történhet akár egy digitális 3D-s szkenner segítségével, vagy manuálisan, precíziós szilikon anyaggal is. Közösen meghatározzuk a fogszínt, általában mindig a lehető legfehérebbet választják a páciensek. Miután visszaérkezik a fogtechnikából, egy gyors ellenőrzést követően már át is adjuk a páciensnek a koronát vagy hidat. Amikor nagyobb rehabilitálás történik, kissé összetettebb az eljárás, de erről majd egy következő cikkben beszélek.

Közös jellemzők

Mindkét technológiára jellemző, hogy a csiszolást követően azonnal ideiglenes fogakat kap a páciens. Ennek egyik módja, hogy még a lepreparálás előtt szkutánlenyomatot veszünk, ezzel megkapjuk a jelenlegi fogak negatív formáját, és miután lecsiszoltuk a fogat, egy speciális műanyaggal feltöltjük a lenyomatot, és visszahelyezzük a szájüregbe, pontosan abba a pozícióba, amelyből a kiindulási lenyomatot vettük. Miután megkötött az anyag, a fogra rá is kerül az ideiglenes korona. Azt némileg kidolgozzuk, a fölösleges anyagot eltávolítjuk, kissé felpolírozzuk, és már kész is az úgynevezett „chear side” ideiglenes korona. Így a páciens fogakkal jött be és fogakkal is távozik! Egy másik eljárás, hogy a lecsiszolást követően a fogtechnika másnapra elkészít egy ideiglenes fogpótlást, de addig sem hagyjuk a csiszolt csonkokat pucéran. Egy fényre kötő gumis anyaggal bevonjuk őket, hogy ne legyenek nagyon érzékenyek a hideg-meleg hatására, és még fontosabb, hogy a lepedék ne akkumulálódjon a csonkok felszínén. Az ideiglenes fogakat ideiglenes ragasztóval ragasztjuk be a helyükre, ezek mindaddig funkcionálhatnak, amíg el nem készül a porcelán- vagy cirkonkorona vagy -híd. Az ideiglenes fogakat könnyen el lehet távolítani, amikor próbákat végzünk, és könnyedén vissza is lehet helyezni őket.

Dr. Homoki Sándor