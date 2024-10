December 31-ig megy egy átfogó kampány, melyet kifejezetten nyugdíjas páciensei részére alkotott meg a Hotel Fürdőházban működő Smile Design Center. Sok kedvezménnyel és szuper csomagajánlatokkal próbálnak kedveskedni számukra, ezek kupon formájában megtalálhatóak a nyíregyházi rendelőjükben vagy a www.smiledesigncenter.hu weboldalon.

Bemutatná pár szóban saját magát és a rendelőt?

Dr. Homoki Sándornak hívnak, húsz éve kezdtem a szakmát, kezdetben fogtechnikusként, később fogorvosként dolgoztam, illetve dolgozom a mai napig. Jelenleg a Smile Design Center fogászati magánklinikát vezetem Nyíregyházán, feleségemmel, Homoki Csillával. Klinikánk egy „ici-pici” rendelőből nőtte ki magát az elmúlt tizenegy év során, jelenleg hat kezelővel és tizenhárom orvossal működünk együtt. Az utóbbi években több neves előadó és orvos érkezett hozzánk privát, belsős képzéseket tartani, így a legújabb innovációs technológiákat is elsajátítottuk. Fogászati csapatunkban különböző specialistákkal találkozhat a páciens: parodontológussal, dento-alveolaris és arc-állcsont sebésszel, fogszabályozó szakorvossal, protetikussal, konzerváló és restauratív kezeléseket végző orvosokkal, endodonciai specialistával vagy éppen dentálhigiénikussal. Jómagam és csapatunk munkamorálját is az abszolút páciensközpontú ellátás jellemzi. Minden esetben az az elsődleges célunk, hogy a lehető legjobb ellátást tudjuk nyújtani. Ez egyébként visszaköszön klinikánk nevében is, hiszen a Smile Design Center magyarosítva azt jelenti: „mosolytervezési központ”. Kezdeti rendelőnk már akkor ezt a nevet viselte, amikor a mostani komplex fogászati magánklinikánk létrejötte még csak álom volt a számunkra.

Hol található a klinika és miben különböztök a többi fogászattól?

A Smile Design Center magánklinika egy igazán idilli környezetben található Nyíregyháza üdülőövezetében, Sóstógyógyfürdőn, a zenélő szökőkút és a Sóstói-tó közvetlen közelében, a Hotel Fürdőház épületében. A pácienseink részére számos olyan innovációt vezettünk be, melyek elsőként csak nálunk voltak elérhetőek, mindezt azért, hogy fokozzuk mind a komfortérzetüket, mind az eredményesebb ellátást – dr. Homoki Sándor a későbbiekben néhány ilyen innovációt bővebben is kifejt majd, így lesz szó például a mikroszkópos endodonciáról, az all-on-4 és a BPS technológiáról, az állkapocs ízület beméréses eljárásokról, a teljes szájrehabilitációról, a különböző implantálási technikákról és a biomimetikus restaurálásról is.