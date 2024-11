A Tudományos Expo középpontjában a tudomány különböző területei álltak: a matematika, a fizika, a kémia és a biológia. Ezeket a témákat látványos bemutatókon és interaktív programokon keresztül ismerhette meg a többezer látogató. Az Expo egyik kiemelt programja Krausz Ferenc professzor előadása volt: a fizikai Nobel-díjas kutató többek között az elektronok atomon belüli mozgását feltáró attoszekundumos fényimpulzusokról szóló kutatásáról és az ehhez kapcsolódóan Budapesten létrehozott Molekuláris Ujjlenyomat Kutató Központról (Center for Molecular Fingerprinting) beszélt. Utóbbi célja, hogy a betegségeket vérvétel útján akár már korai fázisban ki lehessen szűrni. Krausz Ferenctől kérdezni is lehetett, így a szakmai érdeklődés mellett arra is választ kaptak a jelen lévők, hogyha valaki nem kiemelkedően tehetséges, de kellően szorgalmas, és szereti azt, amit csinál, akkor ugyanúgy nagy dolgokat képes elérni.

Forrás: Nemzeti Innovációs Ügynökség

A három nap során változatos programokon vehettek részt a látogatók. A programok között szerepelt a Semmelweis Egyetem Da Vinci robotjáról szóló előadás, amely bepillantást nyújtott a sebészet jövőjébe, valamint a BrainVisionCenter innovatív VR-szemüvege, amely egerek agyi aktivitását és viselkedését vizsgálja. Emellett a kvantumszámítógépek és 3D nyomtatók, a legmodernebb orvostechnikai eszközök, illetve az ELI-ALPS lézerkutatásainak működésébe is bepillantást nyerhettek az érdeklődők, ahogy a HUN-REN SZTAKI robotkutyája és az átlagosnál hosszabb üzemidővel működő, hidrogénes drónja is sokak kíváncsiságát felkeltette.

Forrás: Nemzeti Innovációs Ügynökség

A Tudományos Expo egyik kiemelt célja az volt, hogy inspirálja a fiatalokat, és közelebb hozza hozzájuk a tudomány világát, emiatt az esemény különleges figyelmet szentelt a jövő generációinak. A Tudományos Expo szervezésében is részt vevő Nemzeti Tudósképző Akadémia diákjai például látványos kísérleteken keresztül mutatták be többek között a sejtszámlálás, a génsebészeti technikák vagy éppen az agy működésének rejtelmeit.

Forrás: Nemzeti Innovációs Ügynökség

A rendezvény elméleti előadásokban is bővelkedett és olyan izgalmas témák kerültek terítékre, mint a bioterrorizmus és az új fertőző betegségek elleni védekezés; az önvezető autók technológiai és jogi kihívásai vagy éppen az élelmiszerpazarlás megoldásának lehetőségei. De a klímavédelemről, a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekről és veszélyekről, az agrárium digitalizációjáról, a gyógyszeriparról, illetve a magyar borászat jövőjéről is szó esett.