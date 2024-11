Ez a saját idézet mára már szállóigémmé vált és a 2021 augusztusában megalapított videókészítéssel foglalkozó cégem mozgatórugóját képezi. Ki ne szeretné megőrizni életének legfontosabb mérföldköveit, mindent elsöprő pillanatait, legyen szó babaváró partikról, ballagásokról, bálokról, esküvőkről, születésnapi zsúrokról, netán elveszített szerettünk emlékére készített videókról? Persze, hogy mindenki!

A fentebb felsorolt szolgáltatásokon túl a drónjaim felhasználása szerteágazó, ezáltal szolgáltatások széles palettájával állok Ügyfeleim szíves rendelkezésére, legyen szó vadgazdálkodásról, napelemfarmok feltérképezéséről, régészeti feltárásokról, keresésről & mentésről, eltűnt személyek kutatásáról, építkezési állapotfelmérésekről, imázsfilmek készítéséről. A hőkamerával, hangszóróval, LED-del, reflektorral szerelt drónomnak immáron semmi sem képez akadályt a küldetés sikeres végrehajtásához. Na jó, az eső egyelőre igen, de tervben van egy vízálló drón beszerzése is, így a közeljövőben már a zord időjárás sem tántoríthat el a repüléstől.

Szumma-szummárum, az elmúlt években ez a kis cég terjeszkedésnek indult Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megyékben, netovább az utóbbi időben több külföldi, neves céggel is sikerült megállapodást kötni hosszabb távú szerződéssel, folyamatos videókészítéssel, valamint még egy fontosabb dolgot muszáj kiemelnem: a folyamatosan visszatérő Ügyfeleimet, akik szintén egyre többen vannak. Végszóként pedig, ha szeretnének Önök is bepillantást nyerni eddigi munkásságomba és hogy miért is választottak engem, látogassák meg a Drone Sky Levels Kft. honlapját, vagy Youtube oldalát, utána pedig SZÁRNYALJUNK EGYÜTT!

https://dronesky.hu

https://www.youtube.com/@DroneSkyLevels/videos

https://www.facebook.com/KardosFerenc/

Profi légifotók és videók akár 8K minőségben!