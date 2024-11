A kerti bútorokról se feledkezzünk meg

Sokszor figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy nem csupán a növényeink szorulnak ápolásra: a kertben elhelyezett bútorok esetében a favédelem is rendkívül fontos. Ha a vízcseppek befolynak az apró repedésekbe, majd ott megfagynak, ez könnyen sérüléshez és töréshez vezethet, ezért a kisebb dekorelemeket vigyük fedett helyre, a bútorok esetében pedig ügyeljünk a megfelelő felületkezelésre.

A fa ellenálló képességét növelhetjük lakkozás segítségével, arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy az anyag természetes erezetét ezzel a módszerrel elfedjük. A favédelem tökéletes eszköze lehet ezért a lazúr, ami színezi a felületet, ugyanakkor áttetsző réteget képez, így az erezet a kezelés után is látható marad. A lazúrnak köszönhetően a kerti székek és asztalok hosszú évekig használhatóak lesznek akkor is, ha télen az időjárás viszontagságaival is meg kell küzdeniük.

Óvjuk meg kertünket!

Sokunk számára óriási dolog az, amikor az apró lakásunkból végre kertes házba költözhetünk. Az udvar rengeteg előnnyel jár együtt, arra azonban érdemes felkészülni, hogy annak szépségéért meg is kell dolgoznunk. Ha szeretnénk, hogy a kert tavasszal ismét a régi fényében tündököljön, ne feledkezzünk meg a téliesítésről: ehhez már néhány egyszerű lépés is elég lehet, melyekért néhány hónap múlva biztosan nagyon hálásak leszünk.