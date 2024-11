Sok esetben keresnek meg páciensek, akiknek lekopott, „ledarált”, itt-ott bedőlt fogaik vannak, egyik-másik foguk kiemelkedik a sorból, vagy nagy hézagokkal rendelkeznek, ahogy a harapási rendellenességekről, mint például a mélyharapásról és ehhez hasonló deformitásokról sem szabad megfeledkeznünk. Ezért van az, hogy amikor beérkezik a páciens, a teljes szájüregének rágóapparátusát kell megvizsgáljuk ahhoz, hogy fény derüljön a problémákra és a kialakulásuk előzményeire.

A fogak megfelelő anatómiája

Az esetek túlnyomó többségében olyan panasszal keresnek meg minket, amelyek lokálisan zavarják a pácienseket, mint például az esztétika, a funkció, vagy csak „egyszerűen” a fájdalom.

Mivel egy szájüregről van szó, itt mindig minden összefügg egymással. Sokszor olyan kérésük van a pácienseknek, hogy most csak a felső, vagy most csak az alsó fogakat, vagy csak egyetlen fogat szeretnének megcsináltatni. Amivel nincs is baj akkor, ha a többi fog vagy a fogazat megfelelő anatómiával rendelkezik, vagy megfelelő pozícióban van. Például, ha egy felső hidat vagy fogsort készítünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül az alsó állapotát, és a vadonatúj fogpótlásnak is illeszkednie kell az antagonista állcsonthoz, és ha az antagonista állcsontban lekopott vagy görbe, elszíneződött fogak vannak, azok pozíciójának figyelembevételével kell kialakítanunk az új fogsort. És ha ezek után gondolja meg magát a páciens, hogy ő mégis szeretné az alsó fogsort is rendbe tenni, már a görbe fogsorhoz elkészített új fogakhoz kell kialakítani a hasonló görbeségű fogakat. Éppen ezért kell előrelátóan gondolkodni, és sokszor nehezebb, de meg kell érteni, hogy jobb, ha előre megtervezzük, hogy hosszú távon mit is szeretnénk elérni.

Ezért adunk kellő tájékoztatást a pácienseknek fogaik jelenlegi helyzetéről, az esetleges problémák kialakulásának okairól és a teljes helyreállítás menetéről. Csak ezt követően tud a páciens megfelelően dönteni, hogy vállalja-e a kezeléseket, ezek költségeit. A teljes szájrehabilitálás megkezdése előtt készítünk egy tervet, amiben feltüntetjük a gyógyulási időket is, a várható találkozások számát, leegyeztetjük, mikor és mennyi időt kell a székben töltenie a páciensnek, és pontosan milyen beavatkozások történnek majd.