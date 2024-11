A közösségi platform a mindennapjaink meghatározó része, ma már kihagyhatatlan eszközzé vált annak érdekében, hogy minél szélesebb közönséghez eljuttassuk kínálatunkat. Élünk az ingyenes, de még mindig sokak által látogatott oldalakkal, csoportokkal is, hiszen megfigyelhető, hogy a különböző korosztályok nem mindig ugyanazokat a platformokat látogatják. Jó kapcsolatot ápolunk más ingatlanközvetítő portálokkal is, ahol szintén megjelenítjük az eladó, kiadó új és használt ingatlanjainkat egyaránt, ez szintén segít akár az országos elérhetőség lehetőségének megteremtésében is, szélesíti az értékesítési, hirdetési felületet, palettát. A vásárlót a lehető legegyszerűbb, de legtöbb információt átadó eszközökkel kell segíteni a döntés, elhatározás meghozatalában. Ehhez kiváló eszközként szolgálnak a hagyományos fényképek mellett, videók feltöltése a hirdetésekhez. Fő célunk a hirdetéseinkben szereplő ingatlanok vonatkozásában a valódi, személyes tapasztalat, melyhez nyílt napokat is szervezünk. Minden egyes lakóingatlant valódi értékként kezelünk. Ügyfeleink élhetnek a kizárólagos értékesítésre vonatkozó lehetőséggel is, de ettől függetlenül a tulajdonosoknak mindig meghagyjuk azt a jogot, hogy saját tulajdonukat saját maguk értékesítsék.