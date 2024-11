Dr. Homoki Sándorral beszélgettünk arról, mi a szép fogak titka a Smile Design Center fogászati klinikán.

Gyakran hallani, hogy a Smile-ban szép fogakat csinálnak, mondogatják az emberek egymásnak, hogy oda menjenek. Mesélne nekünk arról, hogy ez minek köszönhető?

Dr. Homoki Sándor: Igen, ezt már én is visszahallottam másoktól, ez már a szóbeszéd tárgya. Az elején egy kicsit meglepődtem, mert úgy gondolom, hogy ez lenne az alapvető az ellátásban. Aztán kicsit jobban belegondoltam és mélyebben tanulmányoztam a jelenlegi helyzetet.

Hogyan?

Dr. Homoki Sándor: Nos, nagyon egyszerűen, megfigyeltem az embereket. Milyen fogpótlással járnak, mit látok, amikor mosolyognak, amikor beszélnek. Régebben sokszor nem tudtam megmondani, hogy mi a furcsa egy páciens mosolyában. Amikor megérkeznek a rendelőbe és beszélgetésbe elegyedem velük, mindig megkérdezem, mi a jelenlegi fogpótlásaival a problémája, neki mi az, ami nem tetszik, és mit nem szeret benne. Mert az alapvető, ha mindennel elégedett lenne, akkor nem jött volna el hozzánk Sóstóra, a Fürdőházban található klinikánkra.

A megfigyelések, a beszélgetések során miket tapasztalt?

Dr. Homoki Sándor: A megfigyelésem elején csak a legdurvább hibákat tudtam észrevenni, mint például, hogy ferde az egész fogsora a páciensnek. Az egészben a legrosszabb az volt, hogy úgy jöttek be a páciensek, hogy ezt el is fogadták, mert a fogorvosuk azt mondta nekik, hogy azért ferde az új fogsora mert, ferde a szája. Ezen mindig egy kicsit felbosszantottam magam, mert már akkor tudtam, hogy nem ez a meghatározó. Voltak és vannak olyan esetek, hogy nem látszott a foguk, beszéd közben azt éreztem, mintha nem is lenne foga a páciensnek, holott tudtam, hogy van neki. Vagy épp az ajkai teljesen beesettek voltak, a fogak rendellenesen belülre voltak pozícionálva, legtöbbször egyébként a kivehető fogsornál. Vagy rendellenesen kis fogakat raktak bele a fogsorba, amit persze valamennyire meg is szoktak a páciensek, sőt, sokszor az ő kérésük volt, hogy nekik nagyon kis fogakat rakjunk be nekik, mert korábban olyan volt, holott az arcberendezése teljesen mást mutatott. Rendellenesnek és furcsának tűnt még az is, ha rossz ívű fogakat láttam. Amolyan szomorkás ívben elkészített fogak, ahol a helyes síkhoz képest a nagymetsző fogak feljebb helyezkednek el, mint az utána következő szemfog és az őrlők. Ezek csak a makro-rendellenességek, amik messziről látszanak és szembetűnőek, de ott vannak még a mikro, pici és apró, kisebb rendellenességek, amik ha minél jobban eltérnek az eredeti fogtól annál furcsábbnak érezzük a fogat. De ezekről annyit lehetne írni, meg mesélni, hogy hetekre megtölthetnénk velük újságot. Ezen a furcsaságoknak a megértéséhez sokat kellett tanulmányozni a fogak mikro- és makro-morfológiáját, anatómiáját, a mosoly berendezését, a fogak elhelyezkedését a szájüregen belül, a fogak egymáshoz való elhelyezkedését, a fogak és az íny egymáshoz való viszonyát, és még sorolhatnám. Sok olyan kurzuson kellett részt vennem, ahol mások kutatásait, tapasztalatait beszéltük át. Bevallom őszintén, ennek még a mai napig sincs vége: olyan ez mint egy jó film, amit bármennyiszer megnézünk, mindig felfedezünk benne számunkra valami újat. Függetlenül attól, hogy a pácienseknek rögzített vagy kivehető fogpótlás készül, ezekre a dolgokra mindig oda kell figyelni.