Az irányított sebészet témaköréről beszélgettünk újra dr. Gerzsenyi Krisztiánnal, a Smile Design Center fogorvosával és szájsebészével.

Ahogy már korábban is említettük, a foghiány orvoslásának legkorszerűbb módja a fogászati implantáció: a folyamat során az állcsontba egy titán ötvözetből készült műgyökeret ültetnek be, s majd a gyógyulási idő leteltével készülhet el a fogpótlás.

A hosszú távú sikerességhez kulcsfontosságú az implantátum megfelelő pozíciója, így biztosítható a fogpótlás tisztíthatósága, mely kritikus fontosságú a későbbi szövődmények elkerülése miatt. A tökéletesen illeszkedő és természetes hatású fogpótlás csak ideálisan pozicionált implantátumra készíthető el

– mondta el dr. Gerzsenyi Krisztián.

A fogimplantátumok beültetése (egy előzetes, háromdimenziós képalkotó felvétel, a CBCT alapján) szabad kézzel történik. Még a legtapasztaltabb sebészi kézben is benne van a hibalehetőség és a pontatlanság. Ezt a pontatlanságot segít kizárni az implantációs sebészeti beavatkozás alatt a sebészi fúrósablon. Erre a pontosságra törekvést segítik még a különféle digitális munkafolyamatok és a sztereolitográfiás stentek (térbeli helyzetet rögzítő eszközök) elterjedése. A sebészi sablon megtervezéséhez a CBCT-n kívül egy előzetes szájüregi szkennelésre is szükség van. A tervezőprogramban a két felvétel segítségével tudják a Smile Design Centernél megtervezni az ideális implantátumpozíciót és az ehhez szükséges sebészi fúrósablon formáját. A tervezést követően 3D-s nyomtatóval fogtechnikus munkatársuk kinyomtatja a sablont, mely így már készen is áll a használatra.

A navigált sebészet az ideális implantátumpozíción kívül még rengeteg előnnyel jár. Többek között, bizonyos esetekben, elkerülhetjük a csontpótlás szükségességét, lebenykialakítás nélkül is elvégezhető a műtéti beavatkozás, amivel a műtét utáni fájdalom, arcduzzanat is megelőzhető, valamint a beavatkozás időtartama is lecsökken. Fontos anatómiai képletek közelsége esetén, azok biztonságos elkerülése mellett, behelyezhetőek az implantátumok. A technológia ma már lehetővé teszi, hogy a műtét alkalmával készüljön el a digitális terv alapján az azonnali ideiglenes fogpótlás, ennek főleg a teljes fogatlanság és frontfogak területének azonnali implantációjának esetében van jelentősége

– fogalmazott a szakember.