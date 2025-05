ContiTech: A jövő gumiiparát építik Nyíregyházán

Napjainkban a cég a műszaki gumitermékgyártás három nagy területén vesz részt aktívan: gumikeverékek; haszongépjármű alvázakhoz, kabinokhoz, vezetőülésekhez és vasúti kocsikhoz kötődő légrugórendszerek, ill. járműipari motor- és váltótartó alkatrészek.

A nehéz piaci körülmények között is tudtunk új üzleteket szerezni és elindítani új termékek szériagyártását, és további projekteken dolgozunk, amivel várhatóan 2025-ben is tovább nő a termelésünk és értékesítésünk. Az új hatékonyságjavító projektjeink révén automatizált ipari megoldásokkal tovább bővül a kézimunkát kevésbé igénylő tevékenységünk, ami hozzájárul a fenntartható működésünkhöz – fogalmazott a ContiTech Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, aki szerint a cégcsoport hosszú távra tervez Nyíregyházán és további intenzív növekedéssel számol a következő években.



A nehézségek ellenére is fenn kell tartanunk a gyárunkban kialakított pozitív cégkultúrát, amit a már ismert három pillérre kell tovább építenünk. Az első pillér az emberközpontúság, ami minden esetben korrekt és tisztességes bánásmódot jelent; a második a közösségépítés, ahol tovább bővítettük ez évben az aktivitásokat: sportbajnokságokkal, kerékpártúrákkal, versenyekkel és számos új csapatépítési lehetőséggel.

Végül pedig nagyon fontos az anyagi megbecsülés is - béreinket és juttatásainkat folyamatos monitorozzuk a piachoz képest, hogy továbbra is versenyképes kompenzációs csomagot tudjunk a kollégáknak biztosítani – tette hozzá a nyíregyházi gyár vezetője.

(x)