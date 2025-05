Gégény Trans Kft. – 100% magyar családi vállalkozás a fuvarozás élvonalában

Szerelvényeink között megtalálhatók fix ponyvás, nyitott építőanyagszállító, billencses pótkocsik – melyek gabona és kavics jellegű ömlesztett áruk szállítására alkalmasak –, továbbá rendelkezésünkre áll egy önrakodós teherautó is. A mezőgazdasági termékek (vetőmag, műtrágya) mellett üvegárut, élelmiszeripari termékeket és papírárukat is szállítunk. Nyitott járműveink lehetővé teszik a túlméretes szállítmányok biztonságos és hatékony fuvarozását is, így partnereink speciális igényeit is ki tudjuk szolgálni.

Tapasztalt tehergépkocsivezetőink jelentős része rendelkezik ADR vizsgával, ezáltal vállalatunk készen áll a veszélyes áruk – például az akkumulátorgyárakból származó termékek – szállítására is.

Több mint 27 évnyi belföldi tapasztalattal a hátunk mögött, 2023-ban új fejezetet nyitottunk történetünkben: kiléptünk a nemzetközi fuvarpiacra, elsősorban Szlovákia, Csehország és Románia irányába. Célunk, hogy megbízóink számára mindig a legmegfelelőbb, költséghatékony szállítási megoldásokat kínáljuk, a fuvarpiaci igények folyamatos követése mellett.

Nyíregyházán, a Debreceni úti telephelyünkön járműveinket modern, 0–24 órás biztonsági rendszer (kamerarendszer, infrasorompó) védi. Munkatársaink számára pedig számos kikapcsolódási lehetőséget biztosítunk, hiszen hisszük, hogy a motivált csapat a siker záloga.

Egy vállalkozás hosszú távú hírnevét a megbízhatóság, a szolgáltatás minősége és az ügyfelek elégedettsége határozza meg. Számunkra az a legfontosabb, ami Önnek is: az áru időben, megfelelő minőségben és mennyiségben, a megfelelő helyre jusson el.

Cégünk alapítója, Gégény Tamás, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) Árufuvarozói Tanácsának elnökeként is aktívan tevékenykedik. Célja a magyar fuvarozó vállalkozások versenyképességének megőrzése és javítása.

Az elmúlt évek során több rangos elismerést is elnyertünk, amelyek visszaigazolják szakmai hitvallásunkat:

2021: BIX – Legjobb Ügyfélélmény, 1. helyezett

2022: OFA – Az Év Felelős Foglalkoztatója, elismerő oklevél

2023: VOSZ – Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Év Vállalkozója díj

A Gégyény Trans Kft. ügyvezetője, Gégény Tamás 2025. április 10-én részt vett a hajdúszoboszlói Fuvarozói Roadshow szakmai kerekasztal-beszélgetésén is. Az eseményen a közúti árufuvarozás szereplői osztották meg egymással tapasztalataikat, kihívásaikat és azokat a nehézségeket, amelyekkel nap mint nap szembesülnek.