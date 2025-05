Megbízható és innovatív partner

A nyíregyházi iroda 2022 és 2024 között már 10 vállalkozásnak segített: ingyenes partnerközvetítő szolgáltatásukkal egy hosszútávú, nemzetközi szerződés aláírásában működtek közre, emellett segítséget nyújtott nemzetközi pályázatok elkészítésében, valamint az üzleti partnerkapcsolatok bővítésében is.

Európai uniós források

Közvetlen uniós források révén 5 vállalkozás nyert el egyenként 10.000 euró támogatást energetikai fejlesztések megvalósítására. A támogatottak száma várhatóan tovább növekszik, mivel jelenleg további 8 pályázat áll elbírálás alatt. A megítélt forrásokból jellemzően hűtésfűtés-korszerűsítést, illetve napelemes beruházást valósítottak meg a gazdálkodók. Az idei évben – a PRIMOM Alapítvány közreműködésével - 18 pályázat került határidőre benyújtásra, melyek bírálata jelenleg folyamatban van.

Természetesen a még részvételt fontolgató gazdálkodók számára az EEN által publikált energiamegtakarítási mintaprojekteket, eszközöket bemutató katalógus is rendelkezésre áll a megfelelő döntés meghozatalához. Külön kiemelendő, hogy a katalógusban szereplő egyetlen magyar vállalkozás a PRIMOM Alapítvány egyik partnere, amely üzemanyag-megtakarító fejlesztését mutatja be.

Találja meg új üzleti partnerét!

A pályázati tanácsadás mellett számos szakmai programot is kínál a hálózat világszerte. Ezek közül kiemelkednek a partnerkeresés legfontosabb eseményei, az üzleti találkozók, melyekre szinte naponta kerül sor a világ számos országában. A jellemzően hibrid formában megszervezett találkozókra a vállalkozók egyre nagyobb számban csatlakoznak online, mely hatékonysága mellett költségtakarékos megoldás is. Itt előzetes megbeszélések alapján ütemezett tárgyalásokon vehetnek részt az érdeklődők, természetesen térítésmentesen. A közeljövőben élelmiszeripari, autóipari beszállítói, digitalizációs események kerülnek sorra, ezekről részleteket a https://een.ec.europa.eu/ oldalon olvashatnak, vagy a Nyíregyháza, Luther utca 16. szám alatti irodában személyesen tájékozódhatnak a lehetőségekről. Az üzleti partnerközvetítés vállalkozásra szabott, minden érdeklődő vállalkozás egyedi partneri ajánlatok közül választhatja ki a neki legkecsegtetőbb ajánlatot. Ehhez csupán egy rövid látogatást kell tenni a tanácsadóknál a részletek pontosítása érdekében. A világ minden tájáról közzétett, közel 6000 üzleti ajánlat közül a vállalkozások minden szegmense megtalálhatja a számára érdekes lehetőségeket, de akár saját ajánlatot is közzétehetnek, ami térítésmentes az érdeklődők számára. Az üzleti programok eredményeként számos vállalkozás talált új partnert termékei értékesítésére, alapanyagok beszerzésére vagy akár közös gyártásra is.