A Michelin elkötelezett az innováció, a fenntarthatóság és zöld energia iránt

Fenntarthatósági stratégiák

A Michelin globálisan és Magyarországon is törekszik arra, hogy üzleti működését fenntartható módon végezze. A vállalat „Minden fenntartható” megközelítése arra összpontosít, hogy minden döntésében figyelembe vegye az emberi, gazdasági és környezetvédelmi szempontokat. Ennek köszönhetően a Michelin Magyarországon is számos fenntarthatósági kezdeményezést valósított meg, amelyek célja, hogy hozzájáruljanak a környezet megóvásához és a közösségek jólétéhez. A vállalat belső elköteleződéséből eredően fontosnak tartja és aktívan tesz azért, hogy érzékenyítse és formálja a szemléletét a munkatársainak és a környezetében élőknek. Magyarországon elsőként honosította meg a „Klíma freskó” játékot, amelyet gyárkapukon kívülre is elvitt. Eddig több mint 600 gyermek és 800 felnőtt vett részt a klíma freskó programban.

Zöld energia alkalmazás Nyíregyházán

A Michelin nyíregyházi gyára kiemelt figyelmet fordít az energiahatékonyság növelésére és a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére. Az elmúlt években a vállalat nagyszabású projekteket indított, amelynek részeként vulkanizáló préseit 100 százalékban elektromos présekké alakította át. Ennek eredményeképpen a gyár energiahatékonysága hatszorosára nőtt, és a zöldárammal működő préseknek köszönhetően a CO2-kibocsátás nullára csökkent a személyabroncs, mezőgazdasági tömlő és szövetgyártás során. Ez a beruházás lehetővé tette, hogy a nyíregyházi telephely hozzájáruljon a Michelin zéró CO2-kibocsátás célkitűzéséhez.

Környezetvédelmi törekvések és célok

A Michelin ambiciózus célt tűzött ki maga elé: 2050-re abroncsainak 100 százalékban fenntartható anyagokból kell állniuk. Ez a célkitűzés arra irányul, hogy még több megújuló vagy újrahasznosított anyagot építsen be termékeibe, miközben megőrzi azok teljesítményét és minimálisra csökkenti környezeti hatásukat. A nyíregyházi gyárban alkalmazott új gyártástechnológiák segítségével a Michelin folyamatosan törekszik környezeti lábnyomának csökkentésére.

