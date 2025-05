ZEISS: Határ a csillagos ég! Több, mint 175 év a világ egyik legsokoldalúbb márkájával

A ZEISS történetében a mikroszkópok gyártása nemcsak a kezdeti években, hanem később is meghatározó maradt. Az innovatív eszközök az elmúlt évtizedekben 36 Nobel-díjhoz segítették hozzá a tudósokat. Többek között Robert Koch is ZEISS mikroszkópot használt a tuberkulózis (TBC) felfedezéséhez, munkájáért pedig 1905-ben elnyerte a Nobel-díjat is. De nemcsak apró, hanem óriási dolgok felfedezéséhez is hozzájárultak a vállalat fejlesztései, 1923-ban ugyanis megnyílt a világ első planetáriuma, mely nagyban segítette a csillagászat népszerűsítését. Ez volt az első lépés a modern planetáriumok létrejöttéhez, amelyek – a ZEISS segítségével – már több, mint 9100 csillagot képesek egy időben megjeleníteni a kupolán.

A 19. században a ZEISS sok más, korszakalkotó felfedezése mellett a fotózás fejlődéséhez is hozzájárult, ugyanis 1896-ban bemutatták a méltán híres Planar lencsét, ami hamarosan bekerült a fotózás és a filmezés történelmébe is. Ettől a pillanattól kezdve a történelem sok fontos pillanatát örökítették meg hasonló objektívekkel, például a holdra szállást, az Apollo-küldetések során pedig összesen mintegy 50 ZEISS objektívet juttattak el az űrbe.

A ZEISS mindezeken túl több, mint 9800 szabadalommal rendelkezik világszerte, ezek között pedig megtalálhatók távcsövek és méréstechnikai rendszerek is, amelyeket például repülőgépeknél használnak a biztonságos repülés garantálásához.

A társadalmi felelősségvállalás is fontos szerepet játszik a vállalat életében, amit jól jelez, hogy Ernst Abbe, aki Carl Zeiss társa volt a kezdeti években, a céget a Carl Zeiss Alapítványra hagyta.

Az utóbbi években a környezet megóvása is fontos törekvéssé vált, ennek érdekében a cég világszerte azon dolgozik, hogy a fenntarthatóságot a vállalat működésének összes területén biztosítani tudja.

A ZEISS tehát ma sem pihen! Szemüveglencséik évről évre egyre fejlettebbek és a modern kor összes kihívására igyekeznek megoldást nyújtani. Mára pedig már a ZEISS minden színtelen lencséje teljes UV-védelmet is biztosít, akár a prémium napszemüvegek. A vállalat célja most is az, hogy a kihívásokat lehetőséggé alakítsa, a lehetetlent pedig lehetővé tegye.