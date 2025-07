Diákok figyelem! Július 23-tól újra elérhető a Coca-Cola SZIN diákbérlete!

Szegeden hamarosan újra elstartol a nyár legjobban várt bulija, a Coca-Cola SZIN – és vele együtt visszatér a diákbérlet is! Minden tanuló számára adott most az esély, hogy ott legyen az év utolsó igazán emlékezetes fesztiválján!

A július 23-i Pont Ott Parti sokak naptárában volt piros betűs ünnep: ezen a napon derült ki, kik kezdhetik meg az egyetemet szeptembertől.

A Coca-Cola SZIN idén sem maradt távol a bulitól, sőt: hivatalosan is visszahozta a diákbérletet, így nemcsak a gólyák, hanem minden hallgató részese lehet az ország legnagyobb nyárzáró eseményének.

A nyárzáró fesztivál évek óta az egyetemisták kedvenc bulihelyszíne augusztus végén, hiszen világsztárok és magyar kedvencek társaságában bulizva indíthatják el a szeptemberi félévet. Idén közel 200 zenei programmal megfűszerezett, négynapos eseményre számíthatnak a látogatók. A nemzetközi fellépők között szerepel Lost Frequencies, Becky Hill, Meduza, Sam Feldt, Carpetman és Alan Walker, de a hazai könnyűzene ikonikus előadói is egymásnak adják át a mikrofont.

A Coca-Cola SZIN célja mindig is az volt, hogy a diákok – bárhol is tanulnak – közösen ünnepelhessék a nyár végét. A diákbérlettel most újra adott a lehetőség, hogy a tanév előtt még minden fiatal átélje a gondtalan fesztiválhangulatot.